Il Manchester City vince la Champions contro l’Inter

La finalissima di Istanbul tra Manchester City e Inter è terminata con la vittoria per 1-0 a favore della squadra allenata da Pep Guardiola. È stata una partita tattica e ricca di tensione, in cui entrambe le squadre si sono affrontate con cautela.

Nel primo tempo, Simone Inzaghi ha scelto di schierare Dzeko con Lautaro in attacco, mentre Lukaku è partito dalla panchina. Guardiola ha invece scelto Ake nei tre di difesa, con Walker fuori. Nonostante il predominio del possesso palla da parte dei Citizens, sono stati i nerazzurri a cercare le ripartenze veloci. Tuttavia, nessuna delle due squadre è riuscita a creare occasioni nitide, ad eccezione di un tiro in diagonale di Haaland respinto dal portiere Onana. L’unico evento degno di nota è stato l’infortunio di Kevin De Bruyne, costretto a lasciare il campo e sostituito da Phil Foden.

Nel secondo tempo, la situazione è rimasta pressoché invariata, con il Manchester City che ha continuato a cercare il possesso palla. Tuttavia, incredibilmente, la migliore occasione per passare in vantaggio è capitata a Lautaro Martinez, grazie ad un errore difensivo. Nonostante si sia trovato faccia a faccia con Ederson, l’argentino non è riuscito a segnare. Successivamente, Inzaghi ha deciso di sostituire Dzeko con Lukaku, ma al 68º minuto il Manchester City è riuscito a portarsi in vantaggio grazie a un preciso destro di Rodri che ha battuto Onana. Verso il 70º minuto, l’Inter è stata vicina al pareggio con un colpo di testa di Dimarco che ha colpito la traversa. Il terzino ha poi cercato il tap-in, ma il suo tiro è stato murato dal compagno di squadra Lukaku. All’89º minuto, Lukaku ha avuto un’altra grande occasione per segnare, ma il suo tiro è stato respinto da Ederson. Non c’è stato più tempo per recuperare, e così il Manchester City ha conquistato la sua prima Champions League nella storia del club.

È stata una partita combattuta e equilibrata, ma alla fine è stato il Manchester City ad avere la meglio. Guardiola ha dimostrato ancora una volta la sua abilità tattica, mentre Inzaghi può comunque essere orgoglioso del percorso compiuto dalla sua squadra. La vittoria del Manchester City suggella una stagione di successi per il club inglese e li consacra come una delle squadre più forti d’Europa. D’altro canto, l’Inter può tornare a testa alta, avendo raggiunto la finale e dimostrato di essere una forza da non sottovalutare nel calcio europeo. La finale di Istanbul rimarrà nella storia come un capitolo emozionante della Champions League.