Il Pd di Busto Arsizio si smarca da Tovaglieri: “Noi per le case green ma in più tempo”

Durante il Consiglio comunale di martedì si è verificata un’ampia convergenza sul testo della mozione presentato dall’On. Tovaglieri (Lega), emendato dalle minoranze di centrosinistra e di centro.

«Gli emendamenti delle minoranze approvati anche dalla destra hanno fissato dei paletti alla richiesta di modifica espressa dall’On. Tovaglieri – commenta il segretario cittadino Pd Paolo Pedotti – il primo emendamento ha cambiato l’oggetto della mozione dal “contrasto” alla direttiva alla “modifica” della stessa: non si capisce quindi come l’On. Tovaglieri nelle dichiarazioni successive rese alla stampa possa nuovamente parlare di “contrasto”. Evidentemente o non ha letto il testo dell’emendamento che ha votato, oppure sta strumentalizzando».

Gli emendamenti approvati presentati dalle minoranze prevedevano anche “la conferma degli obiettivi di efficientamento energetico individuati dalla direttiva europea, ovvero di incentivare le ristrutturazioni di edifici privati e pubblici, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2” e “l’implementazione di bonus strutturali nel tempo così da coadiuvare transizione ecologica e sostenibilità sociale”.

«Il rispetto di tali obiettivi e la richiesta di prevedere bonus ad hoc erano completamente assenti dal testo della mozione – sottolinea Pedotti – a differenza di quanto afferma l’On. Tovaglieri quindi i cittadini italiani non saranno chiamati ad investire un Euro laddove ci sia un Governo autorevole in grado di adottare misure di sostegno strutturali e di negoziare il finanziamento di tali misure con l’Europa».

Conclude Pedotti: «La previsione di un piano di efficentamento energetico pubblico sostenibile finanziariamente è la migliore garanzia contro la svalutazione degli immobili. Il fatto che debba essere il Consiglio Comunale di Busto Arsizio a dover chiedere al Governo di intervenire è però indicativo dell’inadeguatezza e dell’incapacità della destra nazionale di guidare il paese».

