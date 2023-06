Il Pride 2023 sfila a Varese, ecco tutte le informazioni sulla manifestazione

È arrivato il giorno del Varese Pride, la cui settima edizione è prevista per sabato 17 giugno.

La Parata prevede il concentramento dei partecipanti in piazza Monte Grappa alle 16, ma solo un’ora dopo, alle 17, partirà il corteo dalla piazza che percorrerà il centro della città: da piazza Monte Grappa, il corto infatti andrà verso via Volta, via Manzoni e Piazza Repubblica, per poi girare verso via Avegno e via Cavour, che verrà percorsa fino a via Donizzetti, nel centro pedonale della città. Da lì raggiungerà piazza Carducci, dove ci sarà una sosta, dopodichè passerà corso matteotti, entrerà in via Marcobi, e in via Sacco per concludere il corteo ai giardini Estensi, alla Tensostruttura per le 19.

A quell’ora sono previsti i discorsi delle associazioni LGBTQIA+ e delle istituzioni con interprete LIS – Lingua dei segni italiana, e a seguire, fino a notte inoltrata, ci sarà la consueta e amata dai giovani Varese Pride Night, che quest’anno avrà oltre ai DJ Set di Cusa DJ, che come di consueto animerà la musica fin dal corteo, anche live performance e ospiti anche molto noti.

IMMANUEL CASTO E UNA FORMAZIONE LGBTQI+ DI GIOVANI IN ARRIVO DA XFACTOR PER LA PRIDE NIGHT VARESINA

Aiutata anche dalla nuova location, quella della tensostruttura ai giardini, la Pride Night del 2023 si preannuncia tra le più spettacolari di sempre: star della serata saranno infatti Immanuel Casto e Romina Falconi: il primo una vera leggenda della musica “che non si può dire” cantautore notissimo per i testi spesso irripetibili ma dall’ironia mai banale (e addirittura un contenuto militante), la seconda lo ha accompagnato in diversi eventi e realizzato e cantato con lui diversi pezzi, tra cui “Insegnami la vita” pezzo dedicato ai boomer bigotti, e l’ultimo album, “malcostume”.

Ma con loro ci saranno anche MYdrama, Kaput, Yosef, Evra e Blue Phelix: una “superband” di artisti che ha in comune la presenza ad diverse edizioni di XFactore che presenteranno il loro nuovo singolo dal titolo “Effetto Domino”. Non mancheranno poi esibizioni live e drag queen come Vicky Page Drag Queen, Jack Scarlett, e del ballerino e coreografo Vita Ninja, e in conclusione il DJ Set che conclude la notte dei Giardini Estensi così come ha incominciato le danze al corteo quello di CUSA DJ, al secolo Valentina Cusano.

COME RAGGIUNGERE IL VARESE PRIDE

In treno:

Stazione di Varese Nord (Ferrovie Nord)

Treni regionali da e per Milano Cadorna e Laveno FN

Stazione di Varese FS (Ferrovie dello Stato)

Treni linee S5, S40, S50 e treni regionali da e per Malpensa Aeroporto, Mendrisio, Porto Ceresio, Bellinzona, Albate-Camerlata, Como S. Giovanni, Treviglio

In auto:

Dalla Svizzera prendere A2 in direzione Varese/Milano

Da Milano prendere A8 – Autostrada dei Laghi in direzione Varese

Parcheggi:

Autosilo di Piazza Repubblica, Parcheggio Aci San Francesco, Parcheggio via Sempione oppure strisce blu nei dintorni

In autobus:

Linee urbane e extraurbane.

Consultare https://www.muoversi.regione.lombardia.it

In aereo:

Aeroporto di Milano-Malpensa, quindi prendere il treno diretto per Mendrisio, Bellinzona o Porto Ceresio che ferma anche a Varese FS.

I SERVIZI IN PIÙ PER UNA PARATA SICURA PER TUTTI, PERSINO PER I PROPRI ANIMALI

Durante tutta la parata, e nella Pride Night, saranno inoltre presenti associazioni che si occuperanno di far godere della giornata in tutta sicurezza, con servizi gratuiti per chi ne farà richiesta: Discobus Varese si occuperà di distribuire frutta, acqua, preservativi e alcool test per tutta la durata della manifestazione, i City Angels garantiranno il servizio d’ordine e la security e le Ambulanze Veterinarie Sezione di Varese si occuperanno addirittura degli eventuali amici a quattro zampe presenti.