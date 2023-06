Il saluto di fine anno della preside Rossi è un addio: “Vi affido una scuola senza pareti, aperta al mondo”

Ha il sapore dell’addio il saluto di fine anno scolastico pubblicato dalla preside Maria Rosa Rossi per l’ultimo giorno di scuola: “Per alcuni è arrivata la conclusione di un anno scolastico, per altri di un intero ciclo, per me di un lungo percorso di più di quarant’anni di vita nella Scuola”, ha scritto sul sito del IC Varese 5 Dante Alighieri.

Nelle sue parole tanta gratitudine per le persone incontrate nelle scuole negli anni e nei diversi ruoli. E poi i valori che dovrebbero essere al centro della vita scolastica: la cura e lo sguardo sugli studenti, la collaborazione per il bene comune, l’accoglienza e la valorizzazione di identità e diversità.

“La scuola è una casa, ricca di relazioni in cui ciascuno trova il suo posto con la sua identità e diversità, con un tetto che protegge e indica dove rimanere, senza muri perimetrali e quindi aperta al mondo“, scrive la preside Rossi descrivendo l’immagine di scuola firmata da Altan (foto sotto) che ha scelto per questo saluto speciale, riportato per intero qui di seguito.

Saluto di fine anno scolastico 2022 – 2023

Per alcuni è arrivata la conclusione di un anno scolastico, per altri di un intero ciclo o di un suo segmento, per me di un lungo percorso di più di quarant’anni di vita nella Scuola.

Ho avuto in dono il privilegio di poter scegliere un lavoro che amo, che mi appassiona e che mi ha aiutato a crescere sempre più sia umanamente sia professionalmente. Ho potuto lavorare con passione grazie agli insegnamenti che io stessa ho ricevuto da chi mi ha aiutata a crescere ed essere quella che sono.

Prima di tutto la mia famiglia d’origine e poi quella che io e mio marito abbiamo potuto costruire e che mi hanno insegnato l’importanza di avere dei valori da condividere e da rendere visibili nelle scelte concrete dell’agire, senza recriminazioni o pretese, in libertà e letizia.

Poi i luoghi educativi in cui sono cresciuta, dall’oratorio alla Comunità cristiana, ai gruppi sportivi e ai centri culturali e le Associazioni in cui ho speso il mio tempo libero, dove ho imparato che solo appartenendo ad un luogo e a Qualcuno la libertà diventa una potente forza per la volontà e di serena ispirazione per la quotidianità.

Ho gioito, faticato, vissuto momenti di serenità e di sconforto, di spensieratezza e di dolore, sempre certa che solo rimanendo attaccata alla realtà che ogni giorno avevo davanti avrei potuto realizzare me stessa.

Ed è per questo che il mio sentimento e la mia emozione è quella della gratitudine verso tutte le persone che ho incontrato, che mi hanno donato ciascuna la propria specificità e identità e per questo mi hanno arricchito, verso tutte le situazioni che ho affrontato e che mi hanno reso forte e tenace ma anche aperta al dialogo e all’accoglienza.

Non nascondo che vivo anche il dispiacere del distacco, del chiudere un’epoca della mia vita così ricca e importante.

Sono egualmente certa che ogni momento abbia un suo tempo… ed ora è quello di salutarci.

Permettetemi di utilizzare ancora una volta l’immagine che mi è cara e che è simbolo e metafora di cosa sia per me la SCUOLA … una casa, ricca di relazioni in cui ciascuno trova il suo posto con la sua identità e diversità, con un tetto che protegge e indica dove rimanere, senza muri perimetrali e quindi aperta al mondo.

La affido …

…a te, Alunno/a che ho cercato di conoscere, guidare e appassionare alla meravigliosa scoperta della conoscenza, spingendoti a volare alto e a cercare sempre il significato di tutto, prima di tutto del tuo Essere,

…a te Docente a cui ho sempre indicato lo “sguardo” da avere su ogni bambino/o, ragazza/o per cogliere ogni suo bisogno e necessità; sul tuo Collega con cui essere team per costruire quel clima sereno che ricade positivamente su tutti e rende più piacevole lavorare insieme; sull’intero Istituto, perché insieme tutto è possibile e siamo corresponsabili del miglioramento e della crescita di ciò che ci è affidato,

…a te Collaboratore Scolastico o Amministrativo o Tecnico perché nella cura con cui ciascuno svolge il compito assegnato, un luogo diventa più bello e degno di essere vissuto e migliorato,

… a te Genitore che hai intuito che il nostro comune obiettivo è la crescita umana, intellettiva e sociale di tuo figlio/a, che hai collaborato con noi, anche se a volte inconsapevolmente, nella nostra Comunità educante,

…a te Sindaco, Assessore, Politico, Collega Dirigente scolastico, Dirigente AT Varese, Responsabile o Referente di luoghi e spazi Istituzionali o del Terzo Settore che hai lavorato con me per far crescere il gusto del Bene Comune nella corresponsabilità,

…a te lettore dei miei saluti e che forse, come me, sei un “Dantino” e lo sarai per sempre, per ricordare sempre la bellezza dell’essere scuola.

Quindi … “ad maiora semper” (“verso cose più grandi” e il senso è quello di augurare successi sempre maggiori in tutti gli ambiti della vita, sia lavorativi che sentimentali).

“Per aspera ad astra” (dal latino: «attraverso le asperità [si giunge] alle stelle»).

Grazie e arrivederci a tutti!

Maria Rosa Rossi

Dirigente scolastico IC Varese 5 Dante

P.S Porterò per sempre nel mio cuore il meraviglioso saluto che mi avete dedicato in teatro il giorno di LibriAMOci.