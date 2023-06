Il sottosegretario Molteni plaude agli arresti antidroga della polizia di Varese

“Un grande plauso alla Polizia di Stato di Varese e alla squadra Mobile per l’importantissima e delicata operazione di polizia giudiziaria conclusa con l’arresto di 26 persone componenti una banda criminale, per lo più stranieri irregolari, dedita allo spaccio di droga nei boschi della Lombardia e del Piemonte, ai reati di tortura, rapina, detenzione di armi. Una grande operazione antidroga che conferma la capacità investigativa, la professionalità e la preparazione delle nostre forze di polizia. Un importante risultato e una grande vittoria della squadra Stato”. È il commento del sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni all’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato nel Nord-Ovest del Paese.

“Ho ringraziato personalmente il Questore di Varese per questo importante risultato di legalità e di polizia riaffermando la vicinanza del Viminale ai nostri uomini e donne in divisa – aggiunge Molteni -. Lo Stato conferma che nel contrasto allo spaccio di droga in Lombardia, come nel resto del Paese, non si volta dall’altra parte, non arretra e anzi, moltiplica sforzi, impegno e dedizione. Il contrasto allo spaccio di droga nei boschi lombardi si conferma una priorità del Governo che ha visto in questi mesi uno sforzo imponente delle forze di polizia territoriali con la presenza anche degli squadroni eliportati dei ‘Cacciatori’ di Sicilia, Sardegna, Puglia e Calabria dell’Arma dei Carabinieri. In due mesi di attività oltre 28 arresti, 200 operazioni di pattugliamento, 130 bivacchi smantellati e importanti quantitativi di droga, contanti e armi sequestrate. La risposta dello Stato di repressione e di prevenzione contro le centrali dello spaccio continuerà per restituire legalità e sicurezza alla cittadinanza e alle popolazioni locali” conclude l’esponente del Governo.