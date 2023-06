Il valore della sanità pubblica, l’estate del lago di Varese e gli eventi del weekend nel podcast del 9 giugno

Le notizie del podcast di venerdì 9 giugno

Oltre 2000 cittadini si sono presentati giovedì sera davanti all’ingresso dell’ospedale di Gallarate. Centinaia di luci di cellulari si sono accese su invito degli organizzatori di “riaccendiamo il nostro ospedale”. Tante le associazioni di ammalati e disabili oltre a esponenti politici che hanno ricordato il valore della sanità pubblico e l’urgenza di decisioni precise in merito alla programmazione che garantisca il diritto alla salute di tutti.

E alle Ville Ponte c’è stata la Convention dell’azienda ospedaliera sette laghi. Per parlare di valori e di umanizzazione nelle relazioni medico paziente. Ascoltiamo dal direttore sanitario Lorenzo Maffioli quanto è importante oggi riscoprire la passione all’interno della professione

La stagione estiva sul lago di Varese ha una data di inizio: sarà alle 23 del primo luglio. Sarà una traversata a nuoto in notturna ad aprire la stagione dei bagni nelle spiagge che saranno definite balneabile dai sindaci di Varese, Bodio Lombago e Cazzago Brabbia. Niente tuffi invece a Biandronno e Gavirate. La traversata del Lago di Varese, che fa parte del circuito di gare di nuoto in acque libere Italian Open Water Tour: prevede in dotazione degli atleti una boa illuminata.

Le aree delle brughiere del Gaggio e di Tornavento son salve. Il Masterplan di Malpensa approvato dal Ministero non comprende le aree del Parco del Ticino che gli ambientalisti difendevano perchè rappresentano un unicum straordinario che ha la necessità di essere tutelata.

Torna la Festa del Rugby a Varese con un ricco programma di evneti. Il campo Aldo Levi di Giubiano apre le sue porte alla città per tre giorni dedicati a sport, musica e divertimento. A Calcinate è tempo della “Sagra del Pesce” con un ricco menù con le specialità di pesce e carne e musica dal vivo. La Valle Olona ospita la conclusione del Palio di Cairate, iniziato lo scorso fine settimana con il ritorno dopo trent’anni del Palio di Gorla Minore, che regala un assaggio dei giochi e della competizione in un weekend di sfida fra i quattro rioni.

A Cassano Magnago i protagonisti sono gli amici a quattro zampe con i mercatini di Scondinzoland. La giornata sarà accompagnata anche da stand gastronomici ed esercitazioni dei gruppi di Protezione Civile del territorio. Massimo Picozzi e le storie dei detective ai Giardini Estensi di Varese. Per “Nord i. Giallo” sabato 10 giugno sarà ospite il criminologo che si è occupato dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni.

Dopo il successo dell’inaugurazione domenica 11 giugno alle 17.30 sarà presentato il catalogo della mostra “Grammatica del segno di Giovanni La Rosa” . L’incontro sarà l’occasione di dialogare con l’artista, la storica dell’arte Irene Caravita, Marcello Morandini e Michele Mancino.

È la gran serata della finale di Champions League. Sabato 10 giugno a Istanbul di disputa la partitissima tra Manchester City – Inter. Diversi i maxischermi allestiti in provincia per seguire il match.

Per tutti gli altri eventi consultate l’agenda di VareseNews e lo speciale Estate nel Varesotto