Il videoclip degli studenti del Manzoni di Varese in ricordo di Angelo

Dalla Piana di Vegonno fino alle cappelle del Sacro Monte sulle note di Madre dolcissima di Zucchero interpretate dagli studenti del Liceo musicale Manzoni di Varese. È il videoclip con cui studenti e insegnanti del liceo chiudono l’anno scolastico. Una tradizione cominciata tre anni fa in piena pandemia, ma che quest’anno diventa anche l’occasione per ricordare Angelo Rizzi, il giovanissimo studente scomparso a 17 anni il 14 maggio. Il videoclip sarà presentato in anteprima al Multisala Impero di Varese (sala Giove) mercoledì 7 giugno.

Galleria fotografica Il videoclip degli studenti del Manzoni di Varese per ricordare Angelo 4 di 4

Il videoclip ha coinvolto ragazze e ragazzi da tutte le classi del Manzoni. La parte musicale è composta da tre chitarre, due organi, due cantanti e dal coro, ma anche dalle note del basso di Angelo, che ha registrato la sua parte prima della sua scomparsa. Il video, invece, è stato girato in due luoghi, durante due momenti del giorno distinti: alla Piana di Vegonno di Azzate all’alba e di fronte alla decima cappella del Sacro Monte di Varese al tramonto. La regia del videoclip è a cura di Gaia Galimberti.

«Si tratta – spiega Paolo Pugliese, docente del Liceo Manzoni e coordinatore del progetto – della nostra interpretazione del brano di Zucchero. Ci lavoriamo da molto tempo, ma dopo la scomparsa di Angelo, non abbiamo potuto fare a meno di vedere in questo progetto il nostro omaggio a lui. Angelo era un ragazzo pieno di vita e sarebbe sicuramente diventato un fantastico musicista. Il suo ricordo resterà sempre con noi».

Le riprese del videoclip al Sacro Monte di Varese