In arrivo la Festa delle Ciliegie a Oltrona al Lago: un tripudio di sapori, colori e divertimento

Un evento caratterizzato da un ricco programma che prevede musica, gastronomia e intrattenimento per tutte le età

Da venerdì 2 a domenica 11 giugno, il Parco delle Cinque Piante di Oltrona al Lago si vestirà di rosso per la tanto attesa Festa delle Ciliegie. Un evento da non perdere, caratterizzato da un ricco programma che prevede musica, gastronomia e intrattenimento per tutte le età.

La festa si aprirà venerdì 2 giugno alle ore 10:00, con una giornata dedicata ai Riciclattoli di Legambiente. Sarà possibile pranzare a partire dalle ore 12:00, e alle ore 14:30 ci sarà il laboratorio “Un disegno tira l’altro” con le maestre della Scuola Materna di Oltrona. La sera, cena gastronomica e concerto con la VA R&B Band.

Sabato 3 giugno, la festa riaprirà alle 15:00 con una giornata ricca di attività. Dalle ore 17:00, i più piccoli potranno provare la Mountain Bike, seguiti dalla cena e dalla serata con l’Orchestra Mary Maffeis.

Domenica 4 giugno, la festa continua con la Festa d’estate del CFM Barasso, laboratori creativi, esibizioni di danza e il Circo Macaggi “I Saltimbanchi”, e la serata con l’Orchestra Molinari.

Martedì 6 giugno, la festa si anima con la “Serata Pizza” all’aperto, accompagnata dalla musica del DJ Pitt.

La festa si riprende sabato 10 giugno, con la “Ginnastica del Sorriso” e l’Atelier Rughe. La sera, cena e serata musicale con l’Orchestra Massimo Dellabianca, e proiezione della finale di Champions League sul maxischermo.

La domenica 11 giugno si preannuncia come una giornata ricca di eventi, a partire dalla Santa Messa al Parco, la giornata con il CAI Gavirate, laboratori, la gara di sputo del nocciolo di ciliegia “Spudagianda”, e la serata con il Trio Stefano Siena.

La Festa delle Ciliegie di Oltrona al Lago rappresenta un appuntamento immancabile per celebrare la fine della primavera e l’inizio dell’estate, in un contesto di socialità, condivisione e valorizzazione delle tradizioni locali. Un’occasione per gustare le delizie della stagione, divertirsi e passare insieme momenti di allegria.

Non mancate, vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme la bellezza e la bontà delle ciliegie di Oltrona al Lago!