In bici sui “muri” dell’alta provincia: ecco la Varese Van Vlaanderen

Con la bicicletta da corsa su e giù per i “muri”, salite secche, ripide, non lunghe ma molto impegnative. Sembra il trailer di una delle classiche “monumento” del ciclismo mondiale e invece è – anche – la presentazione dell’equivalente pedalata disegnata in provincia di Varese.

La Varese Van Vlaanderen si ispira chiaramente, con il suo percorso e le sue difficoltà ciclistiche, al celeberrimo Giro delle Fiandre (il cui nome originale è appunto Ronde Van Vlaanderen) e torna quest’anno nella data di domenica 18 giugno con partenza e arrivo a Cittiglio, il paese di Alfredo Binda che curiosamente il “Fiandre” non lo ha mai disputato (erano altri tempi).

La manifestazione ispirata al Belgio non sarà però una gara: la formula scelta dagli organizzatori è quella della randonnée già utilizzata negli anni precedenti, anche se questa volta ci sarà un aggiunta per gli appassionati di biciclette “gravel”, quelle che coniugano caratteristiche da strada e da sterrato. L’evento sarà aperto però anche alle mountain bike e alle bici elettriche, proprio perché non ha risvolti agonistici.

La “VVV” inizierà sabato 17 (dalle 15 alle 20) con la possibilità di ritirare il pacco gara ma anche di iscriversi al FeStìAmo Park di Cittiglio, accanto alla stazione ferroviaria. Le iscrizioni sono però già aperte sul SITO ufficiale della manifestazione. Domenica 18 l’area di ritrovo aprirà alle 7,30, orario in cui sarà aperta anche la partenza: ogni partecipante può cominciare a pedalare all’orario preferito sino alle ore 9.

Tre i percorsi per la randonnèe classica: il corto da 57 chilometri (11 muri da superare e 2 punti ristoro), il medio da 94 chilometri (14 muri, 3 ristori) e il lungo da 121 chilometri con ben 21 muri e 4 ristori a disposizione. Il tracciato per il gravel misura invece 51 chilometri. Sarà disponibile anche un percorso alternativo di 50 chilometri abbinato al Raduno Nazionale Panathleti Ciclisti. Tutti i concorrenti potranno poi partecipare al classico “pasta party” dopo l’arrivo.

Tra le attività collaterali, l’apertura del Museo Binda, la possibilità di visitare una mostra fotografica e la gimkana per la categoria Giovanissimi intitolata come GP Milani Ponteggi Caravate. La prova scatterà alle ore 15 di sabato 17 giugno.