In bicicletta attorno al Lago di Varese tra fragole e street food

Weeked di bici e buon cibo sul lago di Varese. L’occasione per provare (o riprovare) la ciclabile del lago di Varese si presenta il prossimo weekend, 3 e 4 giugno, quando un doppio appuntamento enogastronomico si svolgerà tra la Schiranna e la frazione di Oltrona a Gavirate.

CICLABILE DEL LAGO DI VARESE



La ciclabile del lago di Varese è ormai un grande classico: un anello di 28 km intorno al lago. Percorso su asfalto e cemento colorato, adatto a tutti, anche a famiglie con bambini, essendo per la maggior parte pianeggiante. Si esce poche volte dalla pista su strade poco trafficate e per pochi metri. Molto suggestivo e vario, passa attraverso prati e boschi sino alla riva del lago con lo sfondo delle Prealpi e delle Alpi. Il tragitto è ben segnalato, così come le fontantelle che non si trovano sulla ciclabile, facilmente avvistabili grazie ad appositi cartelli indicatori.

Se si procede in senso orario si incontrano meno strappetti e si arriva nei luoghi di ristoro (Gavirate e Schiranna) dopo aver percorso almeno metà del tragitto complessivo.

Punti di accesso più comodi sono Gavirate, il lido della Schiranna sotto Varese (la città è raggiungibile con ciclabile), il parcheggio del supermercato Tigros di Azzate. Il circuito è lontano da quasi tutti i paesi, ma ricco di punti di sosta e ristoro. Tra tutte le deviazioni merita soprattutto quella – segnalata – che porta a Cazzago Brabbia, con le splendide ghiacciaie usate per la conservazione del pesce, un piccolo parco comodo anche per sosta.

Consigliata per: chi vuole pedalare a ritmo lento

Adatta ai bambini (giro completo – 28 km – dai 7-8 anni)

FESTA DELLE CILIEGIE DELL’ASSOCIAZIONE SARISCH

A Oltrona di Gavirate potrete fare una sosta alla Festa delle Ciliegie. Per raggiungere la frazione occorre deviare dalla ciclabile alla ciclabile, attraversare la SP1 del lago, imboccare via Campo dei Fiori e proseguire in via 5 Piante.

La festa inizia venerdì 2 giugno alle 10 con una giornata dedicata ai riciclattoli di Legambiente: alle 12 il pranzo e nel pomeriggio dalle 14.30 il laboratorio di disegno a cura delle maestre della scuola materna di Oltrona.

Alle 19 l’apertura dello stand gastronomico e dalle 21 serata musicale con Va R&B Band.

La manifestazione proseguirà nei weekend fino all’11 giugno alle 17 quando avverrà l’attesa gara “Spudagianda” del lancio del nocciolo.

URBAN STREET FOOD

Per chi raggiunge la Schiranna, sul lungolago di Varese, potrà trovare i “truck” dello street food. 20 tra punti beverage e food truck veri e propri ristoranti su ruota che offrono cucina gourmet alla portata di tutti, eventi musicali tra dj set e band live. ( qui il programma completo dal 1 al 4 giugno).

Si tratta dei più amati e intramontabili Food Truck presenti sul circuito nazionale come Gnoko on the Road con il gnocco fritto artigianale, i cannoli de Il Cannolo Eccellenza Siciliana o gli arancini di Wonderfood.

Non mancherà il cartoccio di pesce fritto di Pirate on The Road e I Baccalà o i panzerotti baresi di Qui e la Chef, gli hamburger di fassona piemontese di Arts Burger o quelli di chianina toscana di Billis. Poi le specialità tipiche della cucina nostrana come le bombette e gli arrosticini di Zucchiati Food, e la cucina romana di Ape Cesare.

Per una festa all’aperto che si rispetti non può certo mancare la griglia di Truck & Roll così come i truck di cucina etnica come El Panchito con le specialità peruviane, la cucina messicana di Zaperoco e per chiudere in dolcezza con i Churros di Churritos.