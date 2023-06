In cielo senza barriere: a Varese i disabili tornano a volare in aliante

Volare è un sogno che l’uomo culla dalla notte dei tempi. Volare, per chi non può più utilizzare le gambe, è un modo di superare i limiti “terrestri” e – soprattutto per chi ha subito un trauma recente – è una maniera con cui si può riaccostarsi alla vita.

Per questa ragione l’Aeroclub Adele Orsi di Varese (ACAO) ha voluto riattivare l’iniziativa “Non cammino ma volo” con la quale permette a persone disabili di provare l’ebbrezza del volo a vela e, in qualche caso, addirittura di conseguire il brevetto per pilotare un aliante. La struttura varesina è l’unica, nel Nord Italia, a dare questa possibilità seguendo una tradizione – lo ha sottolineato la presidente Margherita Acquaderni – che unisce la passione per questa disciplina dei cieli e la vocazione di apertura al prossimo che il club ha sempre avuto.

Il programma, che coinvolge i degenti dell’unità spinale dell’ospedale Niguarda di Milano, era decollato (è il caso di dire) prima della pandemia e poi era stato sospeso per ovvie ragioni. Oggi – mercoledì 7 giugno – si riparte grazie alla caparbietà della stessa Acquaderni e di tutti i soggetti coinvolti a partire dal professor Osvaldo Chiara, direttore della Chirurgia Generale del Trauma Team proprio del Niguarda.

Chiara, da decenni appassionato di volo a vela e socio ACAO, è un vulcano: «Quando vent’anni fa ho iniziato a confrontarmi con le persone che hanno subito lesioni midollari ho sviluppato grande ammirazione per questi ragazzi: con la loro grande forza di volontà riescono a recuperare progressivamente le varie attività. Da pilota di volo a vela ho pensato che per volare non servono le gambe e che in cielo non abbiamo i limiti imposti a terra e quindi mi è sembrato giusto accostare queste persone alla nostra disciplina. Talvolta porto in aliante pazienti operati pochi mesi prima, e l’emozione è sempre forte».

L’ACAO, che per questo progetto è stata supportata da Fondazione UBI e dal Rotary Club Varese, non ha solo messo a disposizione le strutture necessarie adeguandole alle persone con disabilità, ma ha anche investito fondi per mettere i doppi comandi all’aliante utilizzato per chi vuole imparare a pilotare e prendere il brevetto, come fece nel 2018 Igor Macera, il primo a ottenere questo risultato.

«Stiamo d’altra parte parlando di una eccellenza della nostra città, affiancata da un’altra eccellenza lombarda quale è il Niguarda» ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana, ospite d’onore della mattinata. «Dare le ali a chi non può usare le gambe è qualcosa di significativo e meraviglioso ed è la conferma che in Lombardia il rapporto tra volontariato, pubblico e privato può dare grandi frutti».

A dare il benvenuto a Fontana anche il vicesindaco di Varese, Ivana Perusin, e Gianni Orsi Mazzucchelli, figlio della coppia – Adele e Giorgio Orsi – che danno il nome all’aerosuperficie che si affaccia sul lago di Varese a Calcinate del Pesce, permettendo agli appassionati di decollare e atterrare in uno dei luoghi più belli del circondario (come ha ribadito Perusin).

L’intervento del professor Chiara è stato invece seguito da quelli di Angelo Pretini, presidente dell’AUS Niguarda, e di Francesco Mondini dell’AUS Sportiva. «La nostra associazione compie 25 anni – ha spiegato Pretini – ed è nostro intento permettere a tante persone di provare la bellezza del volo in aliante grazie alla collaborazione proficua con ACAO». «Dare la possibilità di fare questa attività fin da quando le persone sono ricoverate permette loro di dire “sono ancora vivo” – conclude Mondini – Da quel momento in poi si può decidere cosa fare del proprio futuro, ma questo è l’esempio che la vita è possibile anche per chi ha una lesione midollare».