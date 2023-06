In viaggio nella bellezza della natura: le foto di Armando Bottelli in mostra a Tradate

A Tradate un’occasione per ammirare le foto, sempre belle e suggestive, del fotografo naturalista Armando Bottelli.

“Natura in mostra” è il titolo dell’esposizione che potrà essere visitata venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 giugno a Villa Truffini, in corso Bernacchi, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Bottelli, vero maestro nel catturare atmosfere uniche e giochi di luce che esaltano la bellezza di animali, piante e ambienti naturali, con i suoi scatti accompagnerà i visitatori alla scoperta del Parco lombardo della valle del Ticino, del parco del Campo dei Fiori e del Parco Pineta.

«Oggi la fotografia naturalistica deve essere utilizzata come uno strumento per fare conservazione, per raccontare non solo l’incredibile bellezza del mondo che ci circonda, ma anche per dare a quest’ultimo un significato, sottolineando la necessità di conservarlo per le generazioni future e, anche, un po’ per noi – dice Bottelli – Non è forse più bello poter vivere in un mondo in cui il colore dominante è il verde piuttosto che il grigio? Non è meglio avere la possibilità di svegliarsi la mattina e sentire il canto degli uccelli invece che solo il rombo disordinato dei motori? Conservare l’ambiente naturale è, in primo luogo, un favore che facciamo a noi stessi e alla nostra qualità di vita. Con Natura in mostra si vuole dare risalto al mondo naturale che ci circonda, anche in un territorio molto antropizzato qual è quello in cui viviamo. Un territorio, però, che racchiude in sé dei piccoli gioielli naturali tutelati da realtà come il Parco Regionale del Ticino, Parco Regionale del Campo dei Fiori e il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. All’interno di questi parchi vive un caleidoscopio di specie animali e vegetali, ognuna con una storia che abbiamo provato a raccontare, riempiendo gli occhi di bellezza e il cervello di curiosità, perché non è necessario spingersi in mete esotiche per scoprire il senso ultimo e profondo del termine “biodiversità”».

La mostra, organizzata in collaborazione con UniTre e il patrocinio del Comune di Tradate, è ad ingresso libero e gratuito.