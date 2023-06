Inaugurazione ufficiale di “In Forcora”: luogo di incontro nel crocevia di sentieri della Val Veddasca

Ha inaugurato ufficialmente “In Forcora”, luogo di incontro nel crocevia di sentieri nel cuore dell’Insubria e luogo ideale per riscoprire e assaporare i piatti tipici del territorio dopo passeggiate nella natura e gite in bicicletta. Presenti rappresentanti della Camera di Commercio di Varese, della Pro Loco Luino e Maccagno, gli amministrazioni comunali di Luino e Maccagno e della Comunità Montana insieme a tanta gente, ciclisti e famiglie. Il rifugio vuole essere un punto di appoggio per le esigenze di quanti frequentano la montagna e le sue innumerevoli vite che vanno dagli sport invernali all’escursionismo passando per il l trekking in bici e le camminate.

Galleria fotografica Inaugurato “In Forcora”: luogo di incontro nel crocevia di sentieri della Val Veddasca 4 di 7

«Forcora è un luogo strategico per tutto il territorio, abbiamo bisogno di persone competenti e appassionate che tengano a questa valle e che investano energie» ha spiegato Fabio Passera Sindaco di Maccagno.

«Questo è l’inizio di tanti progetti per il territorio. Dalla collaborazione con Varese do you bike, al noleggio ed escursioni in bici, trekking, abbiamo da sempre lavorato in Veddasca e condividiamo volontà di farla crescere e offrire tanto a residenti e villeggianti » ha affermato Mauro Raineri, che assieme ad altri due soci ha rilevato la gestione della struttura comunale alla Forcora.

Michele Todisco, della Pro Loco di Maccagno ha fatto un grande «In bocca al lupo alla nuova attività, come Pro Loco li sosteniamo. Tante le iniziative che stiamo facendo per far conoscere e amare il territorio, la “valle sacra” e Veddasca sound, sperando di catturare entusiasmo dei giovani.»

Anna Deligios della Camera di Commercio di Varese ha sottolineato «L’attenzione e la volontà di attirare cicloturismo da tutta Europa grazie a importanti Official point come questo in Forcora. Uno sguardo al futuro di un’intera provincia tutta percorribile in bici.»

Gran Forcora bike domenica 11 giugno è il primo importante appuntamento per vivere e scoprire la Val Veddasca.

Il contratto col Comune proprietario della struttura durerà sei anni più sei, quindi è solo l’inizio di un lungo cammino.