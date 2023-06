Incendio in una cascina di Angera, Vigili del Fuoco al lavoro

Un incendio ha interessato una stalla in via Dedalo ad Angera, le cause sono ancora in fase di accertamento. Il rogo, che ha richiamato l’attenzione anche per la presenza di animali nei paraggi, ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco.

Il distaccamento di Ispra è intervenuto sul posto alle ore 12:30 con un’autopompa e un fuoristrada equipaggiato con modulo antincendio. Per gestire l’incidente è stato necessario anche il supporto di un’autobotte da Varese, sede principale dei Vigili del Fuoco nella provincia.

I vigili del fuoco, grazie alla loro tempestività, sono riusciti a spegnere il principio d’incendio e a prevenire un possibile propagarsi del fuoco alle strutture circostanti. Attualmente, le squadre stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e assicurare che non ci siano ulteriori rischi.