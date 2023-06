Incidente in Autolaghi in direzione Milano: tre persone coinvolte

Code di circa due chilometri in Autolaghi tra Castronno e Solbiate Arno a causa di un incidente. Lo scontro è avvenuto attorno alle 16.15 di oggi 2 giugno. I soccorritori del 118 hanno raggiunto le persone ferite, due donne di 30 e 42 anni e un uomo di 34, trasportandole poi in ospedale in codice giallo.

Le ripercussioni sulla circolazione sono pensanti. Autostrade per l’italia alle 17.30 indica due chilometri di coda