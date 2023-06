Incontri chitarristici e mandolinistici bustesi, nuovo appuntamento a Villa Ottolini Tosi

Appuntamento nella bella villa di Busto Arsizio per scoprire la storia di uno strumento antico con concerto e aperitivo nel parco

Sabato 10 giugno dalle 17.30 alle 21.30 un nuovo appuntamento degli Incontri Chitarristici e Mandolinistici Bustesi, organizzati con il contributo dell’Amministrazione comunale: si tratta di una giornata speciale dedicata al mandolino storico ovvero agli strumenti a pizzico che sono stati gli antenati del mandolino moderno.

In villa Ottolini Tosi saranno approfondite le origini di questo strumento con una piccola ma significativa esposizione di strumenti d’epoca e le loro ricostruzioni da parte di scelti liutai. Daniele Orlandi, liutaio e curatore dell’esposizione, guiderà il pubblico in un percorso speciale per riscoprire questi antichi strumenti.

Dopo l’aperitivo nel suggestivo parco di villa Ottolini Tosi, sarà possibile assistere a un concerto dell’ensemble Baschenis eseguito esclusivamente con riproduzioni fedeli di strumenti sei/ottocenteschi. Il concerto sarà guidato e commentato dal prof. Ugo Orlandi, docente di mandolino al conservatorio G. Verdi di Milano, massimo studioso e conoscitore del mandolino a livello internazionale.

Il programma della giornata è il seguente:

Ore 17:30 – Apertura della esposizione degli strumenti storici e accoglienza dei partecipanti

Ore 18:00 – Visita guidata della esposizione con approfondimenti a cura di Daniele Orlandi, liutaio e autore di diverse ricostruzioni d’epoca esposte.

Ore 19:00 – Aperitivo nel giardino della villa.

Ore 20:00 – Concerto con strumenti d’epoca e sul loro repertorio commentato e guidato dal prof. Ugo Orlandi.

Per la partecipazione alla esposizione, all’aperitivo e al concerto è richiesto un contributo liberale di 10 € a persona (ingresso gratuito per i soci dei Mandolinisti Bustesi).

Il biglietto potrà essere ritirato all’ingresso della manifestazione.

È inoltre consigliata la prenotazione che può essere effettuata gratuitamente, fino ad esaurimento posti, sul sito www.mandolinistibustesi.it oppure telefonando al numero 0331 620598 del negozio Amadeus Musica.