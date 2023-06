Infortunio lavorativo a Besozzo. Ferito un uomo di 54 anni

Incidente lavorativo a Besozzo, intorno alle 19:30 di giovedì 1 giugno. In un impianto lavorativo in via Foscolo un uomo di 54 anni è rimasto ferito mentre svolgeva la propria attività lavorativa.

Sul posto un’ambulanza intervenuta in codice giallo. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese.