Inizia l’ispezione aerea delle linee elettriche: nel mese di giugno un elicottero sorvolerà a bassa quota 50 paesi

Inizieranno nei prossimi giorni e saranno ultimate entro fine mese (giugno 2023), le ispezioni aeree svolte con un elicottero da E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione.

Nel dettaglio, verranno esaminati circa 150 km di rete – nella sola provincia di Varese. I comuni interessati saranno: Agra, Arcisate, Arsago Seprio, Barasso, Bedero Valcuvia, Besano, Brenta, Brinzio, Brissago-Valtravaglia, Brunello, Brusimpiano, Cadegliano-Viconago, Casale Litta, Casalzuigno, Casciago, Casorate Sempione, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelveccana, Castronno, Cittiglio, Crosio Della Valle, Cuasso Al Monte, Cugliate-Fabiasco, Cunardo, Curiglia Con Monteviasco, Cuveglio, Dumenza, Germignaga, Golasecca, Grantola, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Luino, Luvinate, Maccagno, Marchirolo, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Mornago, Porto Ceresio, Rancio Valcuvia, Sesto Calende, Somma Lombardo, Sumirago, Valganna, Varese Centro, Varese Nord, Veddasca, Vergiate, Vizzola Ticino.

Il monitoraggio verrà effettuato attraverso un elicottero e con l’ausilio di tecnologie di ultima generazione. Mediante il sorvolo a bassa quota, infatti, sarà possibile rilevare eventuali anomalie e riprendere la situazione degli impianti. Verrà posta particolare attenzione alla presenza di piante e vegetazione nelle immediate vicinanze dei conduttori ed allo stato di conservazione dei sostegni, mensole, isolatori, sezionatori a palo e posti di trasformazione su palo.

L’intervento sarà realizzato con le linee elettriche in tensione, senza quindi ricorrere ad alcuna interruzione del servizio e pertanto senza arrecare alcun disagio alla clientela. L’obiettivo è, infatti, quello di ridurre il numero di interruzioni di corrente e migliorare sempre più la qualità del servizio elettrico offerto, predisponendo piani di intervento in grado di prevenire molte cause di potenziali disservizi.

“Queste attività di ispezione – dichiara Guido Perferi, Responsabile Unità Territoriale Varese di E-Distribuzione – si affiancano al consueto piano di sviluppo e manutenzione della rete di distribuzione che ha permesso di raggiungere e mantenere eccellenti livelli di qualità del servizio, in linea con i migliori standard europei. Gli interventi attuati rappresentano per E-Distribuzione un investimento economico e tecnologico importante e rientrano nel piano di miglioramento del servizio elettrico in corso di realizzazione negli ultimi anni”.