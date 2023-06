Insieme contro le truffe, a Taino un incontro contro i raggiri

Insieme contro le truffe: una serata a Taino per promuovere le buone pratiche e i comportamenti prudenti al fine di evitare di incappare in raggiri, che molto spesso hanno come vittime le persone anziane o più fragili.

A Taino, il Comune, in collaborazione con le forze dell’ordine e alcune realtà di riferimento del territorio, organizza un incontro per conoscere le dinamiche e i mezzi maggiormente utilizzati dai truffatori. Nel Basso Verbano sono stati segnalati diversi episodi di truffa e tentata truffa ai danni dei cittadini più anziani, in alcuni casi con modalità molto simili, come quella in cui i malviventi si presentano qualificandosi come operatori del gas, finti vigili o addetti dell’acquedotto per avere un pretesto per introdursi nelle abitazioni.

L’iniziativa è in programma al Centro dell’Olmo, lunedì 12 giugno, alle 17. Saranno presenti gli agenti della polizia locale di Taino, gli operatori di libera Ets e i rappresentanti dei servizi sociali.