Investita a Busto, 40enne in ospedale con ferite alle gambe

Una donna di 40 anni è finita in ospedale, ferita alle gambe, dopo essere stata investita da un’autoveicolo in piazza Manzoni, ai margini del centro storico di Busto Arsizio.

L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 10, a ridosso della nuova rotatoria sul lato più a Nord della piazza. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa bustocca: la donna è stata poi trasferita al vicino ospedale di Busto Arsizio in “codice giallo”, vale a dire ferita in modo serio ma non in pericolo di vita.

La dinamica sarà ricostruita dalla Polizia Locale, intervenuta immediatamente.