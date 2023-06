La città di Gallarate si riunisce in piazza in difesa del suo ospedale

Associazioni, esponenti politici cittadini. Il futuro dell’ospedale di Gallarate preoccupa e la città di mobilia per chiedere interventi urgenti e concreti in difesa del sant’Antonio. Il presidio appare sempre più in difficoltà nel garantire tutti i servizi con personale sempre più ridotto e impossibilitato a mantenere il livello di prestazioni che aveva un tempo.

Le misure adottate non sembrano frenare l’emorragia di personale

In piazza questa sera, giovedì 8 giugno, ci sono esponenti della società civile e politica per chiedere attenzione

