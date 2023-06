La crisi della Sanità Pubblica in Italia: un incontro pubblico organizzato da Alleanza Verdi Sinistra a Busto Arsizio

L’Alleanza Verdi Sinistra organizza un incontro pubblico per discutere delle crescenti preoccupazioni riguardanti il sistema sanitario nazionale. L’appuntamento è per il 30 giugno 2023, alle ore 21:00, presso Villa Calcaterra, Via Magenta70, a Busto Arsizio.

Il quotidiano degli italiani, secondo l’Alleanza Verdi Sinistra, è caratterizzato da Pronto Soccorso sovraffollati, grave carenza di medici e personale sanitario, liste d’attesa sempre più lunghe, chiusura di ospedali fondamentali per il territorio e presidi ospedalieri privi di interi reparti. Nel contempo, gli investimenti infrastrutturali e nelle tecnologie diagnostiche vengono ridotti.

L’organizzazione politica sostiene che si sta verificando un ridimensionamento progressivo della Sanità Pubblica a vantaggio di quella privata, una crescita che attualmente risulta essere superiore a quella pubblica. L’Alleanza ritiene che in Italia la salute sia diventata un bene esclusivo e la possibilità di cura non sia più un diritto universale, ma un privilegio riservato solo a chi può permettersi di pagare.

Un Servizio Sanitario Nazionale non funzionante, secondo l’Alleanza, genera differenze in termini di qualità e aspettativa di vita tra i cittadini più poveri e i più ricchi. Evidenziano che le persone con un reddito più basso vivono in media più di 5 anni in meno, creando un’ingiustizia sociale inaccettabile.

Anche nella provincia di Varese, secondo i partiti, il progetto dell’Ospedale unico, nonostante sia ancora in fase di pianificazione, ha già portato al depotenziamento delle strutture ospedaliere di Gallarate, Busto e Saronno.

Per discutere di questi temi, interverranno all’incontro l’Onorevole Devis Dori, Deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra, Roberto Guaglianone del Comitato il Saronnese per l’ospedale e la sanità pubblica, e Walter Mason del Comitato per il diritto alla salute del varesotto. L’evento sarà moderato da Massimiliano Balestrero, Co Portavoce Europa Verde Provincia di Varese, e Dario Ferrari di Sinistra Italiana Busto Arsizio.