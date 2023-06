La festa del rugby a Varese chiude tra Inter, salamelle e djset

(Foto di Roberto Gernetti)

Si è conclusa con un’altra serata con il “pienone” da migliaia di persone – soprattutto giovani e giovanissimi ma anche famiglie e appassionati storici – la tre giorni della festa del Rugby a Varese, che si è svolta nel campo “Aldo Levi” di Via Salvore a Giubiano.

Galleria fotografica Il sabato della festa del rugby, tra salamelle, Inter e Dj set 4 di 23

Innanzitutto erano in tantissimi, e molti di loro in maglietta nerazzurra, a vedere la finale di Champions League, che è stata proiettata sul megaschermo visibile da tutto campo, installato appositamente per la Festa del Rugby 2023.

Il finale, che ha visto vincitore il Manchester City, e la delusione degli interisti per la sconfitta, non ha però certo fermato la festa, che è proseguita con il concerto degli storici Sicks, la band di Andrea Minidio, volto storico del rugby varese, ex giocatore ed ex vicepresidente del club, oltre che professore all’artistico e personalità della cultura varesina.

Dopo di loro la festa è proseguita con l’ultimo after party, dj set a cura di dj Dos.