La Festa per i 140 anni dell’Asilo Ponti di Biumo tra giochi e valori intramontabili

Compie 140 anni l’asilo Ponti di Biumo Superiore e festeggia la ricorrenza con due giorni di festa per i bambini, le loro famiglie, per curiosi, amici e per tutta la comunità.

Per tutta la giornata di sabato 10 giugno gli spazi esterni dell’asilo ospiteranno attività divertenti con i Riciclattoli di Legambiente e le letture di Nati per leggere. La giornata si aprirà alle 10.30 con le mostre interattive dei bambini della scuola dell’infanzia, del nido Bambi e della sezione primavera. Poi pranzo tutti insieme e nel pomeriggio canti da condividere e merenda.

L’indomani, domenica 11 giugno, dopo la messa delle 10 in oratorio seguirà la vendita delle torte per raccogliere fondi a sostegno dell’Asilo Ponti.

L’asilo è nato nel 1883 nella Castellanza di Biumo Superiore per volere del Cavaliere Andrea Ponti e dalla moglie Virginia in ricordo del figlio Eligio morto giovanissimo. L’idea era creare un luogo accogliente per tutti i bambini del quartiere che rimanevano da soli durante la giornata: mentre i genitori andavano a lavorare nei campi, i figli venivano accuditi dalle suore del vicino Istituto religioso.

«Oggi come allora i valori che animano l’asilo sono quelli dell’accoglienza e dell’amorevole cura per i bambini e per le loro famiglie – spiegano le educatrici – valori attuali che continuano ad essere a fondamento dell’asilo dopo 140 anni di storia».

Per questo la programmazione delle attività per i bambini della scuola dell’infanzia dell’Asilo Ponti (che al suo interno ha anche una sezione primavera per i bambini dai 2 ai 3 anni e un nido per i più piccolini) è stata dedicata al proprio la figura di Eligio Ponti: un bambino vissuto a Biumo, come loro, un secolo e mezzo fa e che ha mandato delle lettere ai bambini di oggi per raccontare loro le sue giornate, i suoi giochi la sua famiglia.

Sono questi i temi al centro della mostra che sarà inaugurata sabato 10 giugno in occasione della Festa, con foto, giochi e testimonianze lontane nel tempo e vicine nel cuore. I lavori preparati dai bambini nel corso dell’ultimo anno si affiancheranno a documenti storici recuperati nelle negli archivi e nel solaio della scuola.

I registi hanno restituito i nomi dei bambini che frequentarono l’asilo più di un secolo fa, ma anche banchi, ciotole e cestini, grembiuli, cappellini, mantelline e vestiti vari assieme alle foto delle diverse annate di bambini cresciuti all’Asilo Ponti, fino ai giorni d’oggi. Bambini del quartiere e più in generale di Varese e che arrivano all’Asilo di Biumo Superiore anche da altri comuni, certi di trovare qui la massima attenzione nella cura di ogni bambino in quanto unico e speciale.