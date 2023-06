La Fiera di Varese torna alla Schiranna: una 45esima edizione che metterà l’acqua al centro

Giunge alla sua 45esima edizione la Fiera di Varese, storico evento capace di attirare espositori e visitatori da tutta Italia. L’appuntamento è dall’8 al 17 settembre alla Schiranna, come tradizione vuole.

Torna dunque uno dei momenti più attesi dai varesini, mantenendo i punti di forza della formula collaudata nelle ultime edizioni e puntando con decisione alla varietà espositiva, al buon cibo e all’intrattenimento per le famiglie.

Nel 2022 la Fiera è stata animata da 144 aziende e da più di 50mila presenze di pubblico. E quest’anno non vuole certo essere da meno: gli organizzatori puntano con decisione alla qualità, presentando un evento arricchito da alcune interessanti novità.

Prima tra tutte, la partnership con Alfa: grazie al prezioso contributo della redazione di Alfa Notizie, testata giornalistica dedicata all’ambiente, al cambiamento climatico e alle bellezze naturalistiche del nostro territorio, il gestore idrico della provincia di Varese proporrà talkshow di attualità, coinvolgendo ospiti di pregio.

Quanto agli obiettivi di fondo, la Fiera di Varese è tra le più longeve d’Italia (è stata fondata nel 1977) e rimane dunque fedele alla sua vocazione: affermarsi come spinta per l’economia del territorio; come momento di incontro e confronto per istituzioni e cittadini; ma anche una festa per le famiglie, con giochi e laboratori e con aree dedicate allo sport e alla cultura.

FIERA DI VARESE IN BREVE

DAL 8 al 17 SETTEMBRE 2023

Varese “Località Schiranna” Lago di Varese

Organizzazione Chocolat Pubblicità srl

Venerdì 8 settembre: ore 18.00 – 23.00

Sabato 9 Settembre: ore 14.00 – 23.00

Domenica 10 Settembre: ore 10.00 – 23.00

Da Lunedì a Venerdì: ore 16.00 – 23.00

Sabato 16 Settembre: ore 14.00 – 23.00

Domenica 17 Settembre: ore 10.00 – 20.00

INGRESSO GRATUITO