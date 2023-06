La Folgore Caratese ha fatto ricorso al Collegio di Garanzia del Coni contro Figc e Città di Varese

La Folgore Caratese ha depositato al Collegio di Garanzia del Coni, terzo grado della giustizia sportiva, il proprio ricorso contro la decisione della Corte di Appello Nazionale della Figc, che aveva accolto il reclamo del Varese sul caso “Porte Basse”.

Il secondo grado del tribunale federale aveva dato ragione alla società biancorossa, ribaltando il risultato del campo – che aveva visto vincere e salvarsi la squadra brianzola 2-0 – consegnando il successo per 3-0 a tavolino ai varesini e di conseguenza facendo retrocedere gli avversari.

La società brianzola aveva annunciato subito la volontà di ricorrere al Collegio del Coni, passo che è stato registrato in data lunedì 5 giugno dall’organo del Comitato Olimpico, che ora dovrà valutare la richiesta della Folgore Caratese e, su richiesta della stessa, “riformare/annullare la decisione della Corte Sportiva d’Appello della FIGC”.

Nei prossimi giorni quindi il Collegio di Garanzia dovrà esprimersi sul caso: se dovesse dar ragione al club di Carate Brianza la parola tornerà alla Corte di Appello Federale della Figc che dovrà rianalizzare il caso e dare una nuova sentenza, che non è detto sia dissimile da quella già pronunciata.

Il documento:

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla U.S. Folgore Caratese A.S.D. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della SSDARL Città di Varese per l’annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC n. 227/CSA/2022-2023, Registro Procedimenti n. 280/CSA/2022-2023, del 23 maggio 2023 (Dispositivo n. 238/CSA/2022-2023), con riferimento alla gara del 14 maggio 2023 U.S. Folgore Caratese A.S.D. – Città Di Varese SSDARL, con la quale, nell’accogliere il reclamo proposto dalla SSDARL Città di Varese avverso la decisione del Giudice Sportivo della LND, Dipartimento Interregionale, pubblicata nel C.U. n. 141 del 16 maggio 2023 (che ha respinto il reclamo della odierna intimata, convalidando il risultato del suddetta gara), è stata inflitta, a carico della U.S. Folgore Caratese A.S.D., la sanzione della perdita della ripetuta gara con il punteggio di 0-3; nonché per l’annullamento del comunicato con cui verrà resa nota la retrocessione sul campo della U.S. Folgore Caratese A.S.D. al Campionato di Eccellenza e, comunque, di ogni atto presupposto e precedente anche se non conosciuto.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione dell’incontro tra U.S. Folgore Caratese A.S.D. e S.S.D.A.R.L. Città di Varese, valevole per i Play out del Campionato di Serie D, conclusasi con il risultato di 2-0 in favore di U.S. Folgore Caratese A.S.D., in ordine alla regolarità del terreno di gioco contestata dalla società ospitata.

La ricorrente, U.S. Folgore Caratese A.S.D., chiede al Collegio di Garanzia:

– di disporre l’abbreviazione dei termini processuali fino alla metà per le ragioni di urgenza esposte in narrativa;

– in via principale, di accogliere il ricorso e di riformare/annullare la decisione della Corte Sportiva d’Appello della FIGC, n. 238/CSA/2022-2023 (dispositivo) e n. 227/CSA/2022-2023 (motivazioni) per tutte le ragioni esposte in narrativa.