La forza è donna a Cairate, quattro giorni per accendere un faro sul tumore al seno

La manifestazione “La forza è donna” (22-25 giugno), organizzata dal Comune di Cairate, torna quest’anno con un tema nuovo e di estremo impatto sociale. In considerazione dell’alta incidenza del tumore al seno a livello nazionale (55.000 nuovi casi all’anno) e provinciale, la comunità scientifica e la società civile si sono sempre più attivate in strategie di sensibilizzazione alla prevenzione che, è ampiamente dimostrato, rappresenta il punto di forza per raggiungere il 95% di cura oncologicamente radicale delle donne che si ammalano.

Alla luce di queste riflessioni, il Comune di Cairate, molto sensibile al tema, ha creato una rete di sinergica collaborazione con l’Associazione C.A.O.S. (Centro Ascolto Operate al Seno), con la Fondazione Umberto Veronesi, con ASST Valle Olona. Grazie anche ai patrocini di Regione Lombardia e della Provincia di Varese, e alla collaborazione con Pro Loco di Cairate, ha organizzato un ricco palinsesto di eventi. Qui il programma della manifestazione che prevede una conferenza, una giornata di prevenzione, una camminata e una cena di beneficenza.

La manifestazione che si articola su più giorni, dando messaggi trasversali culturalmente significativi: dalla scienza al convivio, con particolare attenzione allo stile di vita, mettendo al centro la persona in una logica di attenzione alla salute come patrimonio dell’umanità.

Si sottolinea la valenza del convegno, che si terrà giovedì 22 giugno, alle ore 20.45, presso l’Auditorium del comune di Cairate (piazza Libertà 10), dal titolo Abbi cura di te… tumore al seno: oncologia e dintorni, fare rete si può, con l’intervento di numerosi relatori (vedasi brochure allegata), e dell’Open Day Senologico gratuito, in programma sabato 24 giugno, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso il Municipio di Cairate, in quanto il Comune ha estremamente a cuore il benessere delle proprie cittadine.

Per supportare l’attività di prevenzione e cura, anche quest’anno, verrà organizzata la Cena di Gala, che si svolgerà nel bellissimo parco del Monastero di Cairate la sera di venerdì 23 giugno. L’evento si concluderà domenica 25 giugno con una camminata aperta a tutti, con partenza dal monastero di Cairate. Il ricavato degli eventi verrà devoluto all’associazione CAOS e alla Fondazione Veronesi.

Il sindaco Anna Pugliese, l’Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute Elena Blini e l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura e Turismo Cristina Luoni, si ritengono profondamente orgogliose dell’iniziativa: «L’Amministrazione crede fermamente che occuparsi del benessere dei cittadini sia tra le priorità della nostra mission».

Un particolare ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita del progetto stesso, nella profonda convinzione che le reti di fattiva collaborazione siano la colonna portante del welfare, perché cementano un concetto importante nella lotta al cancro.