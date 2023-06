La foto di Enrico Bortolotto in mostra ad “Arte in Trotto” 

Nuova domenica di esposizioni per la rassegna artistica nella Valle del Lanza

Una nuova domenica di esposizioni artistiche è in programma alla Cascina dei Mulini del Trotto di Solbiate con Cagno, nel cuore del Parco Valle del Lanza. Per la rassegna “Arte in Trotto”, domenica 11 giugno – dalle 14.30 alle 18.00 – saranno protagoniste le fotografie di Enrico Bortolotto dal tema “Una passeggiata tra i Fiori delle Alpi”.

Non mancheranno gli eventi collaterali in mezzo alla natura del Plis del Lanza con le Gev che guideranno i più piccoli con il “bestiario del parco” e organizzeranno le visite guidate alle cave di molera.