La maxifrode, i contributi per i siti Unesco, il cinema all’aperto e la traversata dei cetacei nel podcast del 5 giugno

Le notizie del podcast di lunedì 5 giugno

1 anno e 8 mesi di reclusione nonchè confisca di denaro e beni per 2 milioni 500mila euro: è la pena comminata dal tribunale di busto arsizio, e eseguita dalla guardia di finanza di varese, nei confronti di un commercialista operante nel Legnanese, responsabile, insieme ad altri imprenditori e amministratori di società, di una frode fiscale.

Le indagini, svolte nel 2018 dai finanzieri di Busto Arsizio, erano culminate con la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica di alcuni amministratori di società che, con la regia del professionista, avevano sottratto alle tasse oltre 11 milioni di euro – ed evaso l’IVA per circa 2 milioni e mezzo di euro – emettendo fatture per operazioni inesistenti.

Nello specifico, nel corso del processo penale il Giudice ha verificato come una società con sede a Castellanza, grazie alla prestazione professionale del commercialista incaricato di curare la contabilità, abbia emesso, per tre anni, ben 81 fatture per operazioni inesistenti nei confronti di una decina di persone fisiche e giuridiche, tutte risultate clienti del medesimo commercialista.

Ci sono anche Varese, i siti piemontesi che rientrano nel circuito dei Sacri Monti e il comune di Arona tra i beneficiari delle risorse del “Fondo in favore dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti Unesco”. Il fondo è stato istituito dal Ministro del Turismo e del Ministro dell’Economia e delle Finanze e a livello nazionale, sono già stati erogati oltre 12,2 milioni di euro.

Per quanto riguarda i siti Unesco dei Sacri Monti di Lombardia e Piemonte le risorse potenzialmente disponibili ammontano a quasi 600 mila euro mentre circa 113 mila euro è l’importo delle risorse messe a disposizione per il Sacro Monte per il Comune di Varese (associabili al calo di presenze turistiche registrato durante il periodo della pandemia).

Cambio climatico e demografia, un binomio intricato che definisce il nostro futuro. Questo è quanto emerge da un recente rapporto del Joint Research Center di Ispra presentato questa mattina. A dispetto di una crescita demografica che si proietta tra i 9 e 12 miliardi entro la fine del secolo, il grosso delle emissioni di gas serra non proviene dai Paesi con i tassi di crescita più elevati, ma da quelli più industrializzati, con tassi di crescita demografica lenti o in declino: più precisamente Il 10% più ricco della popolazione mondiale è attualmente responsabile del 48% delle emissioni di gas serra, mentre il 50% più povero emette solo del 12%. L’UE per questo è chiamata a intensificare gli sforzi per ridurre l’intensità energetica e adottare modelli di consumo sostenibili: un ruolo importante è attribuito anche alle politiche di sviluppo sostenibile prprio perchè la sfida del secolo sarà conciliare sviluppo economico e sostenibilità ambientale, considerando il peso delle dinamiche demografiche.

Dal 3 giugno al 12 settembre l’associazione Filmstudio 90 porterà il cinema di qualità sotto le stelle a Varese e provincia.

La proposta di film è davvero ricca: dal vincitore di sette premi Oscar “Everything Everywhere All at Once” alla Palma d’oro “Triangle of sadness”, dall’emozionante thriller spagnolo “As Bestas” fino a “The Fabelmans” di Steven Spielberg, passando per alcuni dei titoli italiani più interessanti dell’anno, come “L’ultima Notte di Amore” o “Mixed by Erry”. Sarà riproposto anche il grande successo “Le otto montagne”, tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Cognetti e recente vincitore del David di Donatello come miglior film. Non mancheranno i film per bambini e famiglie, tra i quali il campione di incassi “Super Mario Bros” e il nuovissimo “Spider-Man: Across the Spider-Verse”. E i luoghi delle proiezioni saranno altrettanto suggestivi: dai Giardini Estensi di Varese al lungolago di Angera e Luino, dal Castello Monteruzzo di Castiglione Olona a Villa Braghenti di Malnate.

Attesi anche diversi ospiti, come il regista Davide Gentile che presenterà “Denti da squalo” a Varese a fine agosto. Spazio agli eventi speciali, come quello del 22 luglio con la visita guidata presso il Grand Hotel Campo dei Fiori, con successiva visione del film “Suspiria” di Luca Guadagnino del 2018, girato a Varese.

Sono molte le serate imperdibili durante questa lunga estate. A cominciare dalla prima, sabato 3 giugno alle ore 21.30, la Cinemusic Experience di Filmhub90: cortometraggi e sequenze di film muti di inizio ‘900 a tema gotico, musicati dal vivo da band locali.

La passione per il nuoto e l’amore per la natur* sono stati, ancora una volta, i propellenti che hanno spinto Giorgio Riva a compiere un’altra impresa in mare aperto. Il 36enne diVarese, tesserato per la Robur et Fides, domenica 28 maggio ha infatti compiuto la traversata tra Capraia e l’Isola d’Elba, quella che si chiama la “Rotta dei Cetacei”.

Riva, che di mestiere fa l’istruttore e l’assistente ai bagnanti al lido di Melide, ha nuotato in solitaria per 35 chilometri con un obiettivo ben definito: sensibilizzare le persone nei confronti della natura e dell’ecosistema dei nostri mari. Il percorso scelto non è casuale: la “Rotta dei Cetacei” infatti si trovaall’interno del Parco Arcipelago Toscano ma anche delSantuario Pelagos, un’ampia zona di mare racchiusa tra il Sud della Francia, la Liguria, la Toscana, la Corsica e il nord della Sardegna, che è un’area protetta dedicata particolarmente ai cetacei.