La media di Morazzone chiude in bellezza con nuovi murales e nuova biblioteca

L’arte accoglie i ragazzi della scuola secondaria di Morazzone. In questi ultimi giorni di scuola ai lati dell’ingresso principale del plesso sono stati posizionati due grandi murales realizzati durante le ore di Arte dagli studenti delle classi terze, uno per sezione, in un lavoro di gruppo che ha coinvolto tutti, dalla progettazione alla stesura del colore. é così che i ragazzi più grandi, alla fine del loro percorso alle medie, lasciano una traccia di sé e del proprio passaggio valorizzando al tempo stesso la scuola che li ha visti crescere negli ultimi tre anni.

I due dipinti sono i primi di una serie, grazie al progetto MurealeScuola inserito nel PTof – piano triennale dell’offerta formativa – dell’Istituto comprensivo di Gazzada e proposto dalle insegnanti di Arte Laura Lo Piccolo e Rosalba Tozzi rispettivamente per i plessi della secondaria di primo grado di Buguggiate e di Morazzone. Si tratta di promuovere, per le classi dell’ultimo anno, la realizzazione di grandi pannelli ispirati alle opere iconiche delle Avanguardie del ‘900. L’esperienza sarà quindi ripetuta nei prossimi anni anche dalle attuali prime e seconde delle medie del Ic di Gazzada.

I due murales dipinti dai ragazzi di Morazzone riproducono il famoso Icaro di Matisse (classe 3A) e una tela di Mondrian (classe 3B) e sono stati realizzati su grandi pannelli di compensato forniti dall’Associazione genitori. Come per Buguggiate tutti i ragazzi della classe hanno partecipato alla realizzazione dell’opera, ma in questo caso non con una suddivisione per settori ma ciascuno con un proprio compito specifico.

LA NUOVA BIBLIOTECA SCOLASTICA

Sempre per chiudere l’anno in bellezza, la media di Morazzone presenta anche la nuova biblioteca della scuola, nata dal progetto “Sulle ali della lettura” per avvicinare gli alunni alla lettura, in tutte le sue forme, stimolando la possibilità di immedesimarsi nella storia narrata nel libro scelto da ciascuno.

Gli alunni , coadiuvati dall’insegnante Elisa Gravili – responsabile del progetto – e dai docenti di sostegno, si sono cimentati nell’organizzazione dell’aula adibita a nuova biblioteca scolastica e hanno selezionato, catalogato ed etichettato i libri, hanno realizzato le tessere, hanno registrato prestiti e restituzioni e hanno tesserato i propri compagni permettendo loro di scegliere i libri disponibili nella nostra biblioteca collegandosi al sito dedicato (a questo link).

«L’innovazione della biblioteca è nata dall’idea che non è tanto il numero di libri a dare valore a una biblioteca, ma la loro circolazione, la semplicità di accesso, la risposta immediata alle necessità e alle curiosità dei ragazzi – spiega Gravili – La biblioteca è un luogo inclusivo, dove sperimentare un clima sereno e accogliente, uno spazio per promuovere la diversità culturale, i valori di tolleranza, pace e rispetto, che favorisca la motivazione ad apprendere nella speranza che diventi il cuore della nostra scuola, un centro dal forte valore pedagogico».

Particolarmente orgogliosa delle innovazioni cui hanno lavorato i ragazzi per valorizzare e rendere sempre più accogliente la loro scuola per se stessi, e per gli studenti che arriveranno dopo di loro, la coordinatrice di plesso Annamaria De Cicco, alla Fermi dal 1987. Una scuola che ha vissuto sempre con passione e dedizione, conquistandosi negli anni fiducia, affetto e gratitudine di generazioni di docenti, alunni e genitori.