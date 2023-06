La notte di frane e disagi, le ville abusive di Gavirate e l’autobus “col portabici” nel podcast del 7 giugno

Le notizie del podcast di mercoledì 7 giugno

Pioggia battente, raffiche di vento e fulmini hanno squarciato la notte di martedì. Poche ore ma intense che hanno causato danni in tutta la provincia. Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco. I danni più gravi a Maccagno con Pino e Veddasca e a Laveno Mombello. Una frana è caduta ad Orascio, frazione di Maccagno con Pino e Veddasca, intorno alle 3 del mattino. Il grande ammasso di fango è scivolato a valle e ha fatto franare la strada: ogni passaggio è interrotto e la frazione si può raggiungere soltanto a piedi. Gli abitanti di Orascio, una dozzina sono al momento isolati, così come la decina di turisti che si trova in alcuni dei B&B della zona. Ci si può spostare a piedi ma, ovviamente non in auto. Sulla linea ferroviaria Gallarate – Zenna invece un treno merci in transito ha “sviato” all’interno della galleria del “Sasso Galletto” a causa del materiale che ha invaso la massicciata. Il convoglio ferroviario era composto da 18 vagoni tra cui una cisterna più la motrice. La circolazione dei treni è rimasta bloccata per ore in attesa che vigili del fuoco e tecnici di RFI rimuovessero il materiale franato e riposizionassero i vagoni sui binari.

A Gavirate sono state sequestrate otto ville (mono o plurifamiliari) in costruzione nella zona di via al Sasso e sono state denunciate 16 persone. La comunicazione ufficiale arriva a parziale conclusione di una complessa attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Varese. L’area in questione è tutelata paesaggisticamente poiché di notevole interesse pubblico in quanto, bellezza panoramica a poche centinaia di metri dal lago, adibita parzialmente a bosco ma è anche parte di zona franosa a pericolosità medio alta. Secondo l’ipotesi investigativa “i presunti responsabili del reato di lottizzazione abusiva l’avrebbero artificiosamente frazionata in tanti piccoli lotti che venduti da un unico proprietario, sono stati poi acquistati singolarmente con permessi di costruire rilasciati in contrasto con la disciplina urbanistica in vigore.

C’è il basso di Angelo Rizzi ad accompagnare le immagini del videoclip musicale realizzato dagli studenti del Liceo Manzoni di Varese sulle note di “Madre dolcissima” di Zucchero. Un video che viene proprio dedicato a lui, a quel giovane scomparso improvvisamente il 14 maggio scorso a soli 17 anni, lasciando un grande vuoto. «La sua scomparsa è stata un colpo devastante per tutti noi», spiega Paolo Pugliese, docente del Liceo Manzoni e coordinatore del progetto, poco prima della proiezione del video che si è tenuta al Miv – Multisala Impero di Varese. Presenti i compagni di scuola, la mamma e il papà di Angelo.

Sono comparse nella notte col favore del buio, scritte inneggianti il Duce e svastiche, sono state vergate a bomboletta sugli scalini dell’Istituto Comprensivo Dante di via Palestro a Gallarate. Uno sfregio offensivo e senza senso che ha suscitato l’immediata risposta degli alunni della scuola. Gli alunni hanno preso carta penna e hanno riempito di colore l’ingresso dell’istituto con scritte come “L’ignoranza è la notte della mente, ma una notte senza stelle” e tante altre riflessioni in risposta all’accaduto.

Grande novità per turisti e appassionati delle due ruote: da sabato 10 giugno sarà possibile salire con la propria bici su autobus del trasporto urbano che effettueranno un percorso circolare intorno al lago di Varese, con partenza e arrivo dal centralissimo piazzale Kennedy, effettuata da autobus muniti di un apposito portabici. Un servizio fortemente voluto dal Comune di Varese, che ha trovato l’appoggio dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale e di Autolinee Varesine. La novità è stata presentata mercoledì mattina a Villa Recalcati, sede della Provincia, alla presenza del sindaco Davide Galimberti, del direttore dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale Daniele Colombo, del presidente della Provincia Marco Magrini e dell’assessore all’Urbanistica Andrea Civati che ci ha raccontato come funziona il servizio