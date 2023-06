La palestra chiude senza preavviso: clienti sul piede di guerra a Busto Arsizio

Borsone in spalla, scarpe sportive, tanta voglia di fare sport e poi la brutta sorpresa. Gli abbonati alla palestra Up Level di Busto Arsizio che si sono presentati nelle scorse ore alla struttura, inserita all’interno di un centro commerciale in via delle Allodole 1, hanno trovato le porte sbarrate senza nessun preavviso.

I primi a trovare la brutta sorpresa sono stati gli utenti della domenica, a seguire tutti gli altri che all’ingresso della palestra non hanno trovato alcune spiegazione per la chiusura. Chi, tra loro, ha provato a contattare i numeri telefonici non ha ricevuto risposte. «Ci sono iscritti che hanno da poco sottoscritto un abbonamento annuale» scrive a VareseNews uno dei clienti di Up Level, spaventato come altri per le possibile ripercussioni della vicenda.

Nel frattempo un consistente gruppo di iscritti ha dato vita a una chat nella quale si discutono eventuali decisioni collettive per fare fronte alla situazione. Up Level fa capo a una società che gestisce numerose palestre in Italia (una anche a Gallarate), in particolare in Campania visto che l’azienda ha la propria sede principale a Napoli.

La vicenda ricorda in parte quanto accaduto nei mesi scorsi a Varese dove a chiudere era stata una delle palestre più note, la Olympus Avant, che aveva sede al centro Campus di via Pirandello. In quel caso però vi fu anche una fusione, abortita nel giro di poche settimane, con il gruppo Life di via Sanvito: quest’ultimo ha vinto il contenzioso in tribunale mentre i clienti di Olympus non hanno ancora recuperato i soldi versati.