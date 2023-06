“La Regione riconosca lo stato d’emergenza dell’ospedale di Gallarate”

Regione Lombardia riconosca l’emergenza dell’ospedale di Gallarate: è la richiesta del Pd che, con una proposta di mozione, porta il tema al Pirellone, in Consiglio Regionale.

Sarà discussa nella riunione del prossimo 27 giugno.

«Giovedì sera in consiglio comunale sono stati votati degli impegni per salvaguardare il Sant’Antonio Abate e monitorare i problemi» ricorda Margherita Silvestrini, del Pd gallaratese. «Come Pd vogliamo spingerci oltre e portare in consiglio regionale, grazie al consigliere Samuele Astuti abbiamo costruito una mozione che verrà discussa nella prossima seduta del martedì» (il Consiglio regionale si riunisce normalmente il martedì).

«Abbiamo presentato una mozione urgente, che però non è stata discussa nell’ultimo Consiglio» dice Astuti, che spiega ce la mozione riprende «richieste già esplicitate» dal Pd stesso e dal territorio, «nel solco di una salvaguardia del Sant’Antonio Abate almeno fino alla realizzazione dell’ospedale unico, che è un orizzonte di dieci anni»

Otto le richieste nella mozione (sottoscritta da altri sette consiglieri dem oltre ad Astuti), tra cui: azioni concrete e urgenti per le criticità nei servizi, con reintegro di personale; attivare il percorso Dama (Disabled Advanced Medical Assistance) per le persone con disabilità; informazione costante e puntuale su servizi e modalità di accesso con report bimestrali. E soprattutto la revisione del piano organizzativo di Asst Valle Olona, che marcherebbe una discontinuità con le scelte fatte fin qui.

La mozione del Pd riprende le richieste delle associazioni di disabili e malati cronici, che peraltro erano state riprese (tranne una) anche dalla mozione proposta e votata dal centrodestra a Gallarate. Per questo ci si attende una possibile condivisione del testo al Pirellone. E un po’ provocatoriamente il Pd lancia l’appello anche ai consiglieri regionali FdI, perché condividano la mozione. «La mozione riprende richieste della mozione di Gallarate, riteniamo che possa essere condivisa» auspica Giovanni Pignataro, capogruppo dem a Gallarate.