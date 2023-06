La scuola Villa Sioli di Busto Arsizio ha vinto il primo premio del concorso “Le mille forme dell’energia”

La scuola dell’Infanzia di Villa Sioli di Busto Arsizio ha vinto il primo premio del concorso “Le mille forme dell’energia”. Ai bambini è stato consegnato il premio, alla presenza dell’Amministratore Unico di AGESP Energia Dott. Francesco Attolini, Il Direttore Generale del Gruppo AGESP Dott. Gianfranco Carraro, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo E. Crespi professoressa Armida Truppi e il Dsga del medesimo istituto Letizia Luzi.

L’Istituto E. Crespi, infatti, avendo organizzato il concorso sopra menzionato sulla tematica Energia, ha voluto coinvolgere la società leader di vendita gas, energia elettrica e teleriscaldamento per la Città di Busto Arsizio come promotrice dell’iniziativa. “La vita quotidiana, ha richiesto e continua e richiedere consumi energetici sempre maggiori” dice Francesco Attolini, Amministratore Unico di AGESP Energia.

“Insegnare ai bambini un utilizzo più consapevole dell’energia, come risparmiarla e riutilizzarla è sicuramente di aiuto per il territorio e la comunità futura. Iniziative come queste sono veramente apprezzabili edì AGESP Energia è sempre pronta a promuoverle: i bimbi di oggi sono, infatti, gli uomini di domani. Voglio ringraziare, in questa occasione, tutte le insegnanti dell’istituto E. Crespi che si sono fatte portavoce con i nostri bambini di tematiche così importanti. Ma soprattutto ringrazio i più piccini per il grande impegno dimostrato nella produzione degli elaborati: tutti bellissimi.”

Le insegnati di Villa Sioli dopo aver mostrato ai bambini un video intitolato: “ La fantastica storia delle energie rinnovabili” cha ha come protagonisti “Magoutte” (la gocciolina d’acqua), “Tourbillon” ( il vento) e ” Petit Soleil” ( il sole), e, che spiegava in modo accattivante come potevano essere utilizzate le energie, hanno fatto scegliere ai bambini una delle energie rinnovabili da illustrare su un cartellone, utilizzando vari materiali e diverse tecniche proprio per consentire ai più piccini di dare il proprio contributo alla realizzazione del cartellone: ecco il risultato vincente.