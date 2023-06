La transizione ecologica e digitale vista dai manager d’azienda: “Temi sociali ed economici che interessano tutti”

«Un tema che interessa tutti e che per questo va affrontato al meglio». È con queste parole che Eligio Trombetta, Presidente di Federmanager Varese, spiega la filosofia del convegno organizzato in apertura dell’assemblea annuale dei soci dell’associazione maggiormente rappresentativa nel mondo del management italiano. “Transizione ecologica e digitale, impatti su catene del valore, aspetti geopolitici” è il titolo dell’incontro che ha voluto affrontare il tema a 360 gradi.

«Da anni cerchiamo di proporre nella giornata dell’assemblea un convegno con tematiche di attualità -spiega Trombetta-. Un incontro destinato sia ai nostri soci sia al territorio. E così quest’anno la scelta del tema è stata figlia di una duplice sensibilità: il vissuto in azienda ma anche i suoi impatti sul sociale». Per fare questo Federmanager Varese ha portato a Ville Ponti -per il convegno organizzato in collaborazione con LIUC Business School e sponsorizzato da Banca Generali e moderato da Sergio Luciano, Direttore di Economy Mag- un pool di esperti per affrontare il tema a 360 gradi.

La parte più prettamente dedicata alla ricerca è stata affrontata da Massimiliano Serati, Deputy Dean Faculty & Research di LIUC Business School, che nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di adottare una visione di scenario, gestire il rischio e progettare strategie flessibili in un clima di crescente incertezza e volatilità. Come il territorio si sta preparando a queste sfide è stato invece raccontato da Paola Margnini, Responsabile del Centro Studi di Confindustria Varese, che nel suo intervento ha sottolineato come oggi esista una maggior consapevolezza da parte dell’impresa del contesto e degli stakeholder che la circondano anche sulla base di una recente indagine tra le imprese della provincia di Varese che ha mostrato come il 44% di queste ha in programma investimenti in digitalizzazione e il 43% in sostenibilità nel corso di quest’anno. Una spinta che ha diversi fattori e che Magrini crede possa trovare terreno fertile anche con il Piano Strategico di Confindustria Varese e la nascita di MILL.

Spazio poi agli esempi industriali con la parola ad una delle più importanti aziende del territorio e d’Italia: Leonardo. Franco Ongaro, Chief Technology and Innovation Officer di Leonardo, ha infatti spiegato gli sforzi che l’azienda sta portando avanti per diventare sempre più orientata alla sostenibilità e alla digitalizzazione, due obiettivi cardine per rafforzare la crescita e la competitività dell’impresa in un mercato globale in costante evoluzione e consolidare così la propria leadership internazionale.

E in tutto questo la politica cosa fa? A questa domanda ha provato a rispondere Raffaele Cattaneo, Sottosegretario alle Relazioni Internazionali ed Europee di Regione Lombardia ed ex assessore all’ambiente della passata giunta regionale. «Non dobbiamo puntare alla decrescita felice ma dobbiamo attuare un nuovo modello per cambiare il nostro sistema economico -ha detto Cattaneo-. Una sfida che passa sia dal cambiamento delle tecnologie ma anche da una riduzione dei consumi e da un cambio delle nostre abitudini. E tutto questo dovrà avvenire entro il 2050, un anno che praticamente tutti noi arriveremo a vedere».

Nel pomeriggio la parte privata dell’evento con la presentazione delle relazioni di fine mandato del Presidente Trombetta e l’annuncio dei risultati delle votazioni per la proclamazione dei membri eletti agli Organi Sociali dell’Associazione per il triennio 2023-2026. Poi momento di premiazioni con la consegna dei riconoscimenti ai Soci iscritti da 40 anni, i Soci in servizio iscritti da 25 anni e il più giovane Socio iscrittosi nel 2022. A conclusione dell’evento, infine, la cerimonia di consegna delle borse di studio a figli di Associati che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria