La varesotta al centro del caso mediatico Bobbi-Valsecchi: “Non mi sono sentita offesa”

Lei è Christine Giampaoli Zonca, ha 29 anni, è una pilota – soprattutto di rally – è nata in India ma ha vissuto anche a Varese, dove risiedevano i nonni. Negli ultimi giorni è stata l’indiretta protagonista di un caso mediatico che ha visto interessati due giornalisti di Sky – Matteo Bobbi e Davide Valsecchi che durante un servizio in diretta hanno fatto un commento sul “lato b” della pilota, venendo poi sospesi dalla propria emittente.

A qualche giorno di distanza, è stata la stessa Giampaoli Zonca a prendere le difese dei due giornalisti, rilasciando delle dichiarazioni al Corriere della Sera.

«Facciamo così – ha detto al Corriere – alla prossima gara di F1 mandatemi in video insieme a Bobbi e Valsecchi, così magari stavolta sarò io a fargli un paio di battute a quei due! Non mi sono sentita offesa, era solo uno scherzo. Me ne sono accorta perché tutti hanno cominciato a scrivermi. Sono stati anche educati, non è che abbiano detto chissà che cosa. All’inizio quando è scoppiato il caso sui social ed è venuto fuori che erano stati sospesi ho pensato a uno scherzo. Poi invece ho scoperto che era vero, e mi è dispiaciuto. Sono due bravi commentatori, mi è sembrato tutto così esagerato. Li conosco e gli ho scritto subito. Come in tutti i settori lavorativi c’è chi fa un commento che magari può dar fastidio, o altro, però io non ho mai avuto problemi. Ho sempre avuto un buon rapporto con tutti».