La vita e l’arte di Frida Kahlo, un incontro al Museo del Tessile di Busto

Come evento collaterale alla mostra di arte tessile MINIARTEXTIL Rosa Alchemico, in corso alle sale gemelle del Museo del Tessile fino a domenica 11 giugno, ARTE & ARTE, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, propone per giovedì 9 giugno alle 21 nel giardino quadrato del Museo del tessile una serata di approfondimento sulla figura di Frida Kahlo, curata dal critico d’arte Sergio Gaddi.

La pittrice messicana ha sempre mantenuto una strettissima relazione con la cultura popolare del suo Paese anche attraverso un abbigliamento ostentatamente tradizionale, arricchito con note di creatività iconica anche per la scelta di tessuti e accessori. Il racconto di Sergio Gaddi su Frida Kahlo è un percorso emotivo nella vita dell’artista arricchito da musica e video per offrire al pubblico un’esperienza affascinante, ma al tempo stesso chiara e comprensibile.

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.