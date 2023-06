L’appello dell’ex campionessa olimpica scuote Brinzio: “Si faccia squadra e si salvi la pista da sci”

Anche dalle coste della Sicilia risuona l’appello affinchè si trovi una soluzione per la pista da fondo di Brinzio dopo l’affaire delle casette rimosse. Un appello che arriva dalla voce autorevole di Manuela Di Centa, dirigente sportiva, politica ed ex fondista italiana, campionessa olimpica ai XVII Giochi olimpici invernali di Lillehammer 1994 e deputata italiana per alcuni anni.

«Ricordo momenti molto belli sulle nevi di Brinzio. Devo dire che questa pista è una pista che ricordo con un grande affetto e grande gioia», spiega Di Centa.

La struttura in questione è la pista di fondo di Brinzio, un anello di oltre 8 chilometri (due anelli per la precisione) classificata come “impianto B” che può ospitare competizioni di levatura europea, e che rischia di chiudere per un contenzioso che ha obbligato il Comune ad intimare ai gestori della pista, il Centro Fondo Brinzio, di rimuovere alcune casette abusive impiegate come rimessa.

L’appello di Di Centa è un’esortazione a trovare una soluzione: «Spero che si trovi una soluzione e dico solo che è importante è importantissimo dare la possibilità soprattutto a chi abita vicino alle città di poter usufruire dei momenti così belli e particolari e che ci uniscono alla natura e che ci consentono di stare bene. Facciamo squadra e mettiamocela tutta».