L’area feste di Castronno riapre, il sindaco: “Non resterà chiusa per colpa di qualche vandalo”

Da oggi, venerdì 9 giugno, il parco dell’Area Feste di Castronno riapre. Dopo due chiusure, decise dal sindaco Giuseppe Gabri a causa di atti di vandalismo, ora l’area riapre ma a condizioni diverse.

«Sarà aperto tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 23.00 – spiega il sindaco – . L’area ora è dotata di cancello motorizzato con apertura e chiusura automatica. Ora mi aspetto che i ragazzi abbiano imparato la lezione e utilizzino con buon senso la struttura. Solo così resterà sempre aperta».

In due occasioni un gruppo di ragazzi era entrato negli scorsi pomeriggi e aveva bruciato il prato sintetico del campo da calcio e usato tavoli e panche come rampe per la bicicletta. Nella “seconda incursione” le sgommate avevano sporcato il pavimento della zona ristoro, tanto da costringere l’amministrazione a spendere 600 euro per ripulirlo. In tutti e due i casi il sindaco aveva disposto la chiusura dell’area per diversi giorni.

«In una riunione abbiamo chiesto ai ragazzi e ai genitori di Castronno di collaborare e di aiutarci a mantenere quell’area in ordine e pulita: in fondo è cosa di tutti, bene comune – dice ancora Gabri – . Nei giorni scorsi, quando il campo era chiuso, qualcuno ci ha avvertito che una ventina di giovani aveva scavalcato il cancello: siamo arrivati con i carabinieri e li abbiamo bloccati, anche se qualcuno è riuscito a scappare. Si tratta di minorenni molti dei quali venivano da fuori paese. Li abbiamo rimproverati e abbiamo preso contatto con i genitori. Alcuni si sono scusati, altri avevano un atteggiamento non proprio collaborativo. Stiamo valutando se denunciarli, per violazione di proprietà privata. Spero che la scelta che abbiamo fatto di chiudere l’area ogni volta che qualcuno sporca o la vandalizza, alla fine porti dei risultati. Noi non molliamo».