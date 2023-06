L’arte del museo Castiglioni “in trasferta” in Liguria

E’ stata inaugurata sabato 3 giugno una mostra temporanea allestita nella torre pentagonale dell’XI secolo di Arcola (La Spezia), monumento nazionale. Un percorso in verticale che si dipana tra gli 8 piani dell’edifico alto 25 metri.

La mostra è “Archetipi danzanti“, che i varesini hanno potuto visitare, da luglio 2022 a gennaio 2023, presso il Museo Castiglioni.Si tratta di un dialogo tra le bellissime maschere di ceramica dell’importante artista ligure Walter Tacchini, e quelle africane della collezione Castiglioni. Il risultato è un percorso profondamente suggestivo ed evocativo valorizzato dalla particolare location in cui si trova.

Arcola, il diamante della Val di Magra, è infatti luogo attraversato nei secoli da eventi, personaggi e avvenimenti che sono stati capaci di costruire un territorio ancora oggi crocevia di un’importante realtà economica, sociale, culturale e ambientale. Con l’apertura del MAP_Museo Arti e Paesaggi nella Torre Pentagonale Obertenga di Arcola inizia una lunga stagione di proposte espositive di rilievo che mirano a valorizzare il territorio e a creare sinergie anche interregionali. Archetipi danzanti con le maschere in ceramica di Walter Tacchini e quelle africane del Museo Castiglioni di Varese vuole far riflettere sulla forza evocativa dell’archetipo in un luogo dove la maschera è importante nella tradizione del Carnevale storico di Ameglia dell’Omo ar Bozo e dove le attività artistiche si moltiplicano per continui scambi culturali. L’operazione è stata fortemente sostenuta dal sindaco del comune ligure Monica Paganini con la Giunta e i collaboratori per dare al borgo una forza aggiuntiva nell’attrattiva culturale e turistica e convalidare la volontà di valorizzazione del patrimonio storico-architettonico da parte dell’Amministrazione.

«La maschera non è un oggetto a sé stante ma parte di un contesto che comprende danza, musica, ritmo, estetica, sacrificio e cerimonia- scrive il direttore del Museo Marco Castiglioni – Una maschera assume il suo significato completo, infatti, solo nel momento in cui è indossata da un particolare individuo, che esegue determinate azioni, in un preciso contesto. In Africa spesso le maschere rappresentano gli antenati mitici o gli animali totemici. Gli spiriti e le forze incontrollabili della natura vengono

rappresentate in forme stilizzate, quasi astratte, perché, in quanto concetti incorporei, prendono vita attraverso la maschera».

L’esposizione, già avviata nel 2022 a Varese e Como e curata da Debora Ferrari e Luca Traini con Marco Castiglioni e Sara Conte, ricercatrice del Politecnico di Milano, è realizzata da Musea Trarari TIPI in collaborazione con Museo Castiglioni di Varese, insieme a vari partner territoriali -liguri e varesini- che ne hanno apprezzato il valore.

«Grazie all’incontro con il Museo Castiglioni e con il Comune di Varese, che hanno messo a disposizione una collezione di maschere africane di rara bellezza – dice il sindaco di Arcola Monica Paganini – la mostra si arricchirà di suggestione e mistero nell’incessante percorso di ricerca della nostra comune origine. È in questo luogo, testimone del tempo, simbolo della nostra identità e storia, che Walter Tacchini, il nostro Walter, con la sua straordinaria potenza espressiva e la sua arte che si eleva da radici profonde e arcaiche verso orizzonti inesplorati, ha trovato lo spazio per far vivere le sue maschere, “Archetipi Danzanti” capaci di condurci in un fluire di emozioni potentissime che proiettano i nostri vissuti ancestrali».

Per visitare la Torre occorre prenotarsi scegliendo giorno e ora di visita sul form del sito WWW.MUSEOTORREDIARCOLA.IT perché ogni visita, della durata di 45 minuti, è permessa a massimo 5 persone alla volta. Gli orari di giugno sono: venerdì 17-21, sabato e domenica 10-12.30 e 17-20.30. Ingresso € 3 con varie

esenzioni.