“L’arte svelata”, ultimi giorni per visitare la mostra alla Questura di Varese

Sono questi gli ultimi giorni per visitare la mostra “L’arte svelata nel Palazzo della Questura di Varese”. L’esposizione è stata prorogata fino al 10 giugno e proprio questa data sarà l’occasione per partecipare, grazie a una giornata a numero aperto, alle visite guidate in programma nella mattinata.

L’iniziativa rappresenta un’occasione interessante per conoscere la storia, l’architettura, il patrimonio culturale e le testimonianze storico artistiche più preziose legati a palazzo Italia, edificato come “Casa del littorio” tra il 1932 e il 1933 su progetto di Mario Loreti, impreziosito dall’opera figurativa del pittore Giuseppe Montanari, oggi sede della Questura di Varese.

La mostra varesina ha ottenuto fin dall’apertura un ottimo interesse da parte del pubblico e sono stati inoltre organizzati alcuni progetti collaterali come quelli in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale. Diverse le scuole che hanno visitato l’esposizione, così come gli studenti che hanno partecipato ai percorsi di alternanza scuola lavoro.

Inaugurata lo scorso 19 novembre, è stata organizzata dalla Questura di Varese, dal Comune di Varese e dall’associazione VareseVive, con il patrocinio della Provincia di Varese, il sostegno diFondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto e di De Molli Giancarlo Industrie S.p.a. ed è stata curata da Serena Contini.

Qui i dettagli e le informazioni legate all’iniziativa