Lavori di asfaltatura a Olgiate Olona, dal 5 giugno occhio ai cantieri

Chiusura strade per ripristino asfaltatura a Olgiate Olona. Dal giorno 5 giugno saranno interessate per asfaltatura e segnaletica orizzontale fino al giorno 16 giugno la via G. Tovo fino a via per Marnate, sarà interessata per asfaltatura anche l’ultimo tratto di via conciliazione, dove verrà posizionata lato chiesa una protezione per passaggio pedoni. I lavori sono stati procrastinati a giugno con la bella stagione e interesseranno anche la via San Genesio, da via Cherubini a via Cesare Battisti.