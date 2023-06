Le complicate operazioni per liberare il treno merci rimasto bloccato da una frana nella galleria di Laveno

Liberare la galleria ferroviaria di Laveno Mombello dal convoglio merci che vi è rimasto bloccato all’interno per colpa di una frana è un’operazione tutt’altro che semplice. I primi interventi sono cominciato nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 giugno quando a causa di uno smottamento il treno è rimasto bloccato.

I lavori sono proseguiti per tutta la giornata di mercoledì e sono tutt’ora in corso le operazioni per per liberare la galleria. Sul posto stanno operando i tecnici della rete ferroviaria, in supporto gli specialisti del nucleo N.B.C.R. (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) del comando vigili del fuoco di Varese.

Le operazioni per estrarre il convoglio sono particolarmente complesse e si divideranno in due fasi: la prima, lato nord (Verso Luino) verrà liberato l’ultimo carro ferroviario dal materiale, verranno sganciati dalla motrice i diciotto vagoni, alcuni trasportanti ferrocisterne, e trainati in aerea sicura (stazioni limitrofe).

Nella seconda fase, tramite un carro soccorso proveniente dal lato sud (Laveno), verrà riposizionata sui binari la motrice e trainata all’esterno della galleria. Il nucleo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobile a Pilotaggio Remoto) dei vigili del fuoco sta monitorando il fronte della frana staccatosi dal versante.

Il traffico merci deviato verso Chiasso e il Sempione

La linea ferroviaria bloccata è interessata normalmente dal passaggio di circa 70 treni merci al giorno, un traffico rilevante anche perché la linea costituisce il principale terminale italiano del traffico proveniente dalla dorsale Genova-Rotterdam.

Una parte, quelli già arrivati dalla galleria del Gottardo vengono ora deviati verso Chiasso e Como, mentre quelli che arriveranno nelle prossime ore dal nord Europa verrano inoltrati attraverso la linea del Lotscheberg e del Sempione, con inoltro in Italia attraverso la linea che passa da Borgomanero e scende a Novara.