“Le stelle, l’Orsa e Artemide”, serata con le stelle all’EcoPlanetario di Tradate

Vi aspettiamo alle ore 21.00 c/o il Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario di Tradate per il primo incontro dal titolo “Le stelle, l’Orsa e Artemide”.

Un ciclo di incontri per raccontare, ogni sera in modo diverso, il legame tra miti, stelle e animali: ma anche per scoprire quanto queste antichissime conoscenze possono essere attuali e vicinissime a noi!

In queste serate estive – osservando il cielo e accompagnati da un focolare – si narrerà del perché vi siano orsi in cielo, di rettili di stelle e di bosco, e infine delle misteriose Pleiadi, che i nostri antenati volevano aprissero le porte dell’autunno…

Ci accompagneranno gli operatori di AstroNatura e la prof.ssa Chiara Toniolo (esperta di cultura classica) che ci guideranno a capire come mitologia, antropologia e natura siano elementi attualissimi anche nella modernità.

L’iniziativa è patrocinata dal WWF Varese-Seprio.