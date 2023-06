L’essenza calabrese incontra il cuore lombardo: la Festa Calabro-lombarda di Albizzate

Il programma dell’evento, previsto per il fine settimana del 9-11 giugno, promette di coinvolgere tutti i sensi

L’estate ha un gusto particolare ad Albizzate, dove la comunità calabrese locale in collaborazione con la ProLoco Albizzate e gli Alpini, sotto il patrocinio del Comune, ha organizzato una festa che rappresenta un ponte tra due regioni ricche di storia e tradizioni: la Lombardia e la Calabria. Un evento da non perdere, caratterizzato da sapori e musica, che si terrà in Istituto (Piazza IV Novembre).

La Festa Calabro-lombarda si preannuncia come una celebrazione della cultura e delle specialità culinarie calabresi. Immersi nell’atmosfera unica della piazza, avremo l’occasione di assaporare la tradizione gastronomica del Sud Italia, ricca di colori e sapori.

Il programma dell’evento, previsto per il fine settimana del 9-11 giugno, promette di coinvolgere tutti i sensi. Venerdì 9, a partire dalle 19:30, si apriranno le danze con il menù gastronomico, dove i piatti della cucina calabrese saranno protagonisti. Un vero e proprio viaggio culinario, in cui scoprire e riscoprire le ricette tradizionali di questa splendida regione.

Non si tratta solo di cibo, però. Sabato 10 e domenica 11, sempre a partire dalle 19:30, la festa si arricchirà di altri ingredienti. Gli appassionati di calcio potranno godere della proiezione su maxi schermo della finale di Champions League, mentre la musica dal vivo di Marcello accompagnerà i presenti in un’atmosfera di festa e condivisione.

E per chi ama la tranquillità del pranzo domenicale, la festa si tinge anche di mezzogiorno: la domenica, infatti, il menù gastronomico sarà disponibile anche a pranzo, offrendo un’ulteriore occasione per assaporare i piatti della tradizione calabrese.

La Festa Calabro-lombarda di Albizzate rappresenta un’opportunità unica per celebrare l’importanza delle comunità e delle tradizioni regionali nel tessuto sociale del nostro paese. L’evento è un momento di unione e di scambio culturale, una possibilità per rafforzare i legami tra la comunità calabrese albizzatese e l’intera provincia di Varese.