Liberato il treno rimasto intrappolato nella galleria di Laveno Mombello

Si sono concluse nella serata di mercoledì 7 giugno le operazioni per la rimozione del convoglio ferroviario rimasto bloccato nella galleria “Sasso Galletto” di Laveno Mombello.

Operazioni non facili che hanno visto per tutta la giornata i tecnici della rete ferroviaria col supporto degli speciali N.B.C.R. (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) dei vigili del fuoco lavorare fianco a fianco. Il convoglio ferroviario –dell’impresa Sbb Cargo– era composto da 18 vagoni tra cui una cisterna più la locomotiva. Tecnicamente si è trattato di uno svio, vale a dire che i vagoni sono usciti dai binari ma non si sono ribaltati (un elemento non secondario, perché il recupero è più agevole).

E infatti il convoglio, una volta rimesso sui binari, a differenza di quanto preannunciato è stato trainato nella stazione di Laveno dove gli specialisti N.B.C.R. hanno effettuato dei rilievi strumentali senza riscontrare anomalie.

Così adesso proseguono i lavori di ripristino della tratta a cura del personale specializzato dell’infrastruttura ferroviaria.