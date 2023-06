L’infermiera va in pensione dopo 42 anni di dedizione. I colleghi: “Grazie Mariella, ci mancherai”

Domani, Mariella Maiolino dirà addio al suo amato reparto di Dialisi dell’Ospedale di Circolo di Varese dopo una carriera di 42 anni come infermiera. Andrà in pensione e i suoi colleghi hanno voluto salutarla e renderle omaggio.

“Infermiera di grande esperienza ha lavorato per tutta la sua carriera nel nostro reparto di Dialisi dell’Ospedale di Circolo, prima in Emodialisi e poi in Dialisi Peritoneale ed insieme ad un altro collega ha portato ai massimi livelli ed ha assistito innumerevoli pazienti in tutta la provincia varesina”, hanno ricordato i suoi colleghi in una commovente nota di saluto.

Descritta come una “persona saggia, umile e discreta”, l’infermiera Mariella ha impresso il suo marchio attraverso la dedizione e l’empatia con cui si è approcciata a ogni paziente. “È sempre stata pronta ad aiutare ed ad essere di supporto a noi nuove leve, con la sua presenza non invadente ma rassicurante”, hanno aggiunto i suoi colleghi.

Ora la meritatissima pensione con il rammarico dei colleghi: le mattine in ospedale non saranno più le stesse senza la sua risata contagiosa e il suo bicchiere di caffè quotidiano, un rituale che ha reso Mariella una presenza familiare e rassicurante per tutti, “Ma è giusto che da domani in poi si dedicherà solamente alla sua splendida famiglia”, hanno detto i colleghi, riconoscendo l’importanza della vita al di fuori dell’ospedale.

In quest’ultimo tributo, i colleghi di Mariella hanno voluto riconoscere la sua impareggiabile dedizione e il suo servizio alla comunità varesina, rendendole omaggio per il suo impegno e per aver toccato innumerevoli vite. “Ci mancherai Mariella”