Lite legale tra i vertici dell’ateneo, il giudice dispone l’archiviazione

È stato archiviato “per insussistenza di tutti i reati ipotizzati” il procedimento penale originato dalla denuncia del Pro-Rettore Serra Capizzano nei confronti del Rettore, Angelo Tagliabue, e di altri docenti dell’Università dell’Insubria. Ne ha dato notizia, questa mattina l’ateneo con una nota. Su conforme richiesta del PM, il GIP di Varese, Anna Giorgetti, rigettando l’opposizione del Serra Capizzano, ha disposto l’archiviazione per tutti.

“Tranchant il provvedimento del Giudice – si legge nella comunicazione dell’ateneo – in sintesi i fatti denunciati dal Serra Capizzano sono risultati non connotati di penale rilevanza o non provati. Un conto è la dialettica, anche aspra, all’interno delle istituzioni universitarie, altro sono i reati denunciati, ciascuno dei quali il Giudice ha ritenuto infondato”.

A commento della vicenda che ha visto contrapposti i vertici dell’ateneo di Varese e Como è intervenuto anche il rettore dell’Insubria, Angelo Tagliabue: “Sono contento soprattutto del fatto che sia stata posta la parola fine ad una vicenda che purtroppo ha accostato il nostro Ateneo ad alcune pagine di cronaca giudiziaria – ha dichiarato il rettore, assistito nel procedimento dall’avvocato Stefano Toniolo – anche se non ho mai avuto alcun dubbio che la giustizia, della quale ho sempre avuto piena fiducia, facesse il suo corso e chiarisse l’infondatezza della denuncia. Ora, come sempre fatto, andiamo avanti a lavorare in Università per il bene degli studenti e del nostro territorio.”