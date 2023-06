L’oratorio di Gavirate è pronto ad ospitare il “Giugno Sport”: tra gli ospiti Fabio Caressa e Beppe Bergomi

È in partenza il prossimo Giugno Sport, la tradizionale kermesse che dal lontano 1987 ha sede presso l’oratorio San Luigi di Gavirate.

Quest’anno la manifestazione, che ha come titolo “Appassionati alla vita”, vedrà quest’anno diverse personalità coinvolte.

In particolar modo si segnalano:

l’incontro di giovedì 15 giugno con mons. Massimo Camisasca sul tema oggetto del titolo: “Fragilità e passione per la vita. Uno sguardo al mondo dei giovani”;

l'incontro di lunedì 19 giugno con Fabio Caressa e Beppe Bergomi dal titolo "Grazie, Signore, che ci hai dato il calcio";

Il Giugno Sport si svolgerà dal 15 giugno al 2 luglio presso l’oratorio San Luigi di Gavirate.

La formula ormai è consolidata: tornei di calcio, basket, volley e beach volley. Non mancheranno mostre, incontri, spettacoli e momenti conviviali, che vedranno giovani e adulti lavorare insieme con una passione per la vita sempre rinnovata da un’amicizia fraterna, per riscoprire tutta la portata e la profondità del cuore dell’uomo.

«In un clima sempre più diffuso di apatia e fuga dalla realtà – si legge nella presentazione dell’evento – il desiderio è quello di incontrare persone che ci testimoniano una pienezza di vita giocata in tutti gli aspetti della realtà, con creatività, coraggio e tenacia, tanto da incidere nella storia, sia nel mondo della scuola che in quello del lavoro, come in quello dello sport. Non mancherà uno sguardo a chi sta soffrendo per la guerra o per gravi calamità con iniziative missionarie e di solidarietà».

PROGRAMMA

Giovedì 15 giugno

– Ore 19.30 Apericena a favore delle popolazioni alluvionate

– Ore 20.30 “Fragilità e passione per la vita.

Uno sguardo al mondo dei giovani”. Incontro con S.E. Mons. Massimo Camisasca, Vescovo emerito di Reggio Emilia Guastalla e Sara Crugnola, neuropsichiatra infantile. Introduce Marco Lamanna, docente di Storia della Filosofia alla Facoltà di Teologia di Lucerna. In collaborazione con il Centro Culturale Massimiliano Kolbe di Varese

– Ore 22.00 Tornei di Calcio,Volley, Basket, Beach Volley

Venerdì 16 giugno

– Dalle ore 20.00 Tornei di Calcio,Volley, Basket, Beach Volley.

Sabato 17 giugno

Ore 15.00 Torneo di calcio dei ragazzi

– Dalle ore 20.00 Tornei di Calcio,Volley, Basket, Beach Volley

– Ore 21.15 Presentazione del libro: “Sic Transit” di Alberto Reggiori. Dialoga con lui il prof. Marco Pippione.

Domenica 18 giugno

Dalle ore 19.00 Tornei di Calcio,Volley, Basket, Beach Volley

– Ore 21.15 Incontro di presentazione della mostra con Ernesto Preziosi, storico e vice postulatore della causa di beatificazione di Armida Barelli.

Introduce Marco Mastrorilli, neo laureato all’Università Cattolica di Milano

– Dal 15 giugno al 2 luglio sarà possibile visitare la mostra: “Armida Barelli. Nulla sarebbe stato possibile senza di lei”. Fondatrice dell’Università Cattolica di Milano, è stata dichiarata beata nel 2021. Visite guidate ogni sera alle ore 21.30. Sabato e domenica anche alle ore 18.00

Lunedì 19 giugno

Ore 21.30 Incontro dal titolo: “Grazie, Signore, che ci hai dato il calcio”. Dialogo con: Fabio Caressa, giornalista, telecronista e conduttore di Sky Sport e Beppe Bergomi, ex capitano dell’Inter, Campione del Mondo 1982 e attuale talent Sky Sport

Mercoledì 21 giugno

Ore 21.00 Celebrazione Santa Messa in oratorio san Luigi

Giovedì 22 giugno

Dalle ore 20.00 Tornei di Calcio femminile, Volley, Basket, Beach Volley

Venerdì 23 giugno

Dalle ore 20.00 Tornei di Calcio femminile, Volley, Basket, Beach Volley

Serata calcistica in ricordo degli amici.

Sabato 24 giugno

– Ore 14.00 Memorial Cristian Geron, 8° edizione

– Dalle ore 20.00 Tornei di Calcio femminile, Volley, Basket, Beach Volley

Domenica 25 giugno

– Dalle ore 19.00 Tornei di Calcio,Volley, Basket, Beach Volley

– Ore 21.30 “Non puoi accendere un fuoco senza una Scintilla”, spettacolo teatrale ideato e interpretato da studenti universitari. Un cammino alla scoperta del desiderio di pienezza e di felicità che appartiene a tutti noi.

Giovedì 29 giugno

– Dalle ore 20.00 Tornei di Calcio,Volley, Basket, Beach Volley

Venerdì 30 giugno

– Dalle ore 20.00 Tornei di Calcio,Volley, Basket, Beach Volley

– Ore 21.15 “ Innovazione, creatività e passione nel lavoro. Dal Metaverso alla Stampante 3D”. Incontro con Andrea Azzimonti, Chief Financial Officer di Roda e Martina Ballerio, BU manager di Elmec 3D. Introduce Giovanni Micheloni, biologo.

Sabato 1 luglio

– Ore 18.00 Gara podistica “Gavirate sotto le stelle”, 8°edizione

– Dalle ore 20.00 Tornei di Calcio,Volley, Basket, Beach Volley

– Ore 21.30 Concerto band “Futura”

Domenica 2 luglio

– Dalle ore 20.00 Finali dei tornei

– A seguire premiazioni e saluti

STAND con iniziative missionarie e di solidarietà a favore di AVSI e Caritas Ogni sera servizio gastronomico e bar.

Oratorio San Luigi, GAVIRATE 15 Giugno – 2 Luglio 2023 Con il patrocinio del Comune di Gavirate