L’Ordine dei Commercialisti e ITS Income presentano un nuovo corso di formazione

Mercoledì 31 maggio nell’aula magna dell’Istituto Casula-Daverio, grazie alla sensibilità della preside Nicoletta Pizzato, l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Varese e con la Fondazione ITS INCOM hanno presentato ad una platea di studenti dell’ultimo anno il progetto di apprendistato formativo. I dettagli sono stati illustrati dal presidente dell’ordine Luigi Castagna e dalla professoressa Rosaria Ramponi.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i punti salienti del progetto che prevede l’opportunità per i neo diplomati di intraprendere un percorso della durata di 10 mesi che, attraverso un contratto di apprendistato strutturato con 400 ore di didattica frontale, 600 ore di affiancamento on the job presso pressi i singoli Studi e 600 ore di lavoro, porterà il candidato a conseguire il diploma di “Tecnico Superiore per l’Amministrazione economico-finanziaria, di IV° livello EQF” riconosciuto da Regione Lombardia.

Tra gli obiettivi di questa nuova iniziativa c’è quello di diminuire il divario tra domanda e offerta di lavoro, favorendo una cultura tecnico scientifica riducendo il gap domanda-offerta di lavoro. L’Ordine dei Dottori Commercialisti di Varese sostiene il progetto attraverso il coinvolgimento di studi professionali che si sono impegnati ad assumere gli studenti e fornendo altresì i docenti che terranno le lezioni. Così è stato rappresentato il percorso formativo da parte della delegazione del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti costituita, oltre al presidente Luigi Castagna, anche da Teresa Piscioneri (segretario ODCEC Varese), Antonella Montefusco e Matteo Cecchetti (rispettivamente consiglieri ODCEC Varese) e Giulio Broggini. Ha concluso l’illustrazione Fausto Turco nella sua qualità di (CEO Si-Net Srl) che, oltre a ricoprire il ruolo di sponsor tecnico dell’iniziativa, ha trasferito agli studenti la propria esperienza e la validità del progetto.

I requisiti per poter presentare la propria candidatura sono i seguenti: • Età 18-25 anni • Residenza o domiciliazione in Lombardia • Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado Maggior informazioni possono essere ottenute contattando direttamente la Fondazione ITS INCOM ai seguenti recapiti: • Telefono +39 338 8225563 • E-mail orientamento@itsincom.it